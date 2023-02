“Damiano dei Maneskin mi attizza, trombo”: Sandra Milo, Maionchi e Laurito scatenate da Cattelan Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito si sono divertite con Alessandro Cattelan a giocare a “Trombo o passi?”, il gioco diventato virale su Tik Tok. Le tre “brave ragazze” si sono scatenate con la trombetta, “Damiano David mi attizza”, Favino trova tutte d’accordo: “Ha fascino”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera alla puntata di Stasera c'è Cattelan in onda su Rai Due hanno partecipato anche Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo. "Quelle brave ragazze", lo show on the road dal 19 febbraio su Sky Uno, hanno raccontato del loro viaggio. Poi con il conduttore Alessandro Cattelan si sono divertite a fare il gioco diventato virale su Tik Tok, "Trombi o passi?". Per Sandra Milo solo trombette, "Favino? Che è bravo non ce ne frega un ca**o, ha fascino", il commento esilarante di Maionchi sul famoso attore.

Le risposte di Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo

Alessandro Cattelan con Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo a Stasera c'è Cattelan si è divertito a fare il gioco diventato virale tra i giovani su Tik Tok, "Trombi o passi?". Sul maxi schermo dello studio sono comparsi diversi volti famosi del cinema e della musica italiana: le ospiti hanno dato un giudizio, "trombo" o "passo", aiutandosi con una trombetta. Su Damiano dei Maneskin Mara Maionchi ha risposto: "È troppo giovane". La Milo invece non ci ha pensato un secondo: "Mi attizza, sì". "Secondo me passa lui", la risposta di Marisa Laurito che ha fatto sorridere tutti. Il secondo volto comparso è stato quello di Alessandro Borghi, e anche stavolta la Milo non ha passato: "Sì, dolce. Trombo". Per Mara Maionchi e Marisa Laurito invece "passo": "Non mi piace". Arrivato il turno di Pierfrancesco Favino le tre donne si sono scatenate con la trombetta: "Sì, che è bravo non ce ne frega un ca**o, è simpatico, ha fascino", il commento divertente di Mara Maionchi.

Infine è comparso il volto di Alessandro Cattelan e ancora una volta le ospiti si sono trovate d'accordo con la trombetta tra le mani: "Che entusiasmo", il commento finale del conduttore. Prima di congedare le tre "brave ragazze", la Gialappa's Band ha commentato scherzando: "La Milo li bomba tutti, deve stare una settimana a casa".