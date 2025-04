video suggerito

Da Verissimo a Che Tempo Che Fa: quali programmi non vanno in onda a Pasqua 2025 Che tempo che fa e Verissimo si fermano per le festività pasquali. Sabato 19 e domenica 20 aprile 2025 andrà in onda su Canale5 Verissimo Le Storie di Silvia Toffanin. Fabio Fazio invece salta domenica di Pasqua: ecco il cambio di programmazione.

A cura di Gaia Martino

In occasione delle festività pasquali cambia la programmazione televisiva e alcuni programmi delle principali reti non andranno in onda. Tra questi Verissimo e Che tempo che fa che in occasione di Pasqua non andranno in onda con nuove puntate. La trasmissione di Silvia Toffanin sarà in tv, sabato 19 e domenica 20 aprile su Canale5, con "Le storie": saranno trasmesse le interviste realizzate durante la stagione televisiva. Fabio Fazio con le sue interviste e "Il tavolo" sospenderà le dirette e tornerà in tv, sul NOVE, direttamente a maggio. Ecco come cambia la programmazione tv.

Le storie di Verissimo sabato 19 e domenica 20 aprile: quali interviste saranno trasmesse

Il weekend di sabato 19 e domenica 20 aprile, dalle ore 16.30 alle 18.40 su Canale5, andrà in onda Verissimo – Le storie. Nel doppio appuntamento del weekend di Pasqua saranno trasmesse alcune interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Nel primo appuntamento di sabato andranno in onda quelle realizzate con Fiorella Mannoia, Tina Cipollari, Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga e il racconto di famiglia delle tre sorelle, figlie di Al Bano: Cristèl, Romina e Jasmine. Nella stessa puntata andrà in onda l'intervista a Barbara e Ruggiero, coppia nata recentemente nello studio di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di domenica di Pasqua, sempre dalle 16.30 su Canale5, andrà in onda l'intervista a Laura Pausini. Poi ancora quelle di Silvia Toffanin a Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi.

Che tempo che fa si ferma per Pasqua: quando torna in onda

Che tempo che fa si ferma per le festività di Pasqua e tornerà in onda tra due settimane. Lo ha fatto sapere Fabio Fazio a fine puntata della scorsa domenica: sul profilo X della trasmissione è stato annunciato che il prossimo appuntamento è programmato per domenica 4 maggio 2025, dalle 19.30 sul NOVE.

