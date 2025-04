video suggerito

Gli ospiti di Domenica In del 20 aprile 2025: chi c'è a Pasqua su Rai 1 Mara Venier andrà in onda oggi, domenica 20 aprile 2025 di Pasqua, con il suo Domenica In. Tanti gli ospiti del mondo del cinema, spettacolo e del panorama musicale italiano: ecco chi ci sarà.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier riapre le porte del salotto di Domenica In anche nel giorno di Pasqua. Oggi, domenica 20 aprile 2025, la conduttrice andrà in onda come da tradizione dalle ore 14 alle 17.10 su Rai 1 con il suo varietà: avrà in studio tanti ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. Per Domenica In non è cambiata la programmazione televisiva, accompagnerà il pranzo di Pasqua degli italiani in diretta su Rai 1. Da Nino Frassica ad Asia Argento e la figlia Anna Lou e Federico Zampaglione dei Tiromancino: ecco tutti gli ospiti che saranno in studio oggi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In a Pasqua

Domenica 20 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier condurrà il suo varietà Domenica In e accoglierà in studio tanti ospiti per regalare intrattenimento agli italiani durante e dopo il pranzo di Pasqua. In studio arriverà Nino Frassica per un'intervista con la conduttrice. Poi ancora saranno protagoniste della puntata Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi che si racconteranno tra vita e lavoro. Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, presenterà a Domenica In il nuovo singolo, Mi rituffo nella notte. Poi ancora ci sarà Carmen Russo reduce dalla sua avventura a Ne Vedremo delle Belle di Carlo Conti: parlerà con Mara Venier della sua vita e dell'amore per Enzo Paolo Turchi. Claudia Koll sarà in studio per presentare il suo nuovo libro, poi ancora sarà ospite Roberto Da Crema per un'intervista con Mara Venier. Il mago Silvan regalerà altro intrattenimento ai telespettatori con un numero di magia fatto di illusione. In studio arriverà anche il cantautore bolognese Marcello Romeo che si esibirà con un brano di Ron, intitolato Almeno pensami, scritto nel 1987 dall’indimenticabile Lucio Dalla.