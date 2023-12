Da Tor Bella Monaca a Trieste fino al 23 novembre: in che cosa consiste la tournée di Sara Ricci Quattordici date da Roma a Trieste: è questa la tournée teatrale della quale Sara Ricci ha parlato in più di un’occasione al Grande Fratello. L’attrice, diventata concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, è la protagonista di uno spettacolo.

Stefania Rocco

La tournée teatrale della quale Sara Ricci ha parlato in più di un’occasione al Grande Fratello sarebbe terminata il 23 novembre. L’attrice che partecipa all’edizione in corso del reality show condotto da Alfonso Signorini ha più volte fatto riferimento ai suoi impegni professionali fuori dalla Casa di Cinecittà. “Io devo ringraziare voi ma anche voi dovete ringraziare me”, ha detto in un’occasione, scatenando una pioggia di commenti sui social, “Per entrare nella Casa ho lasciato una tournée”. Ma quel è questa tournée alla quale Sara ha fatto più volte riferimento?

La tournée teatrale di Sara Ricci

Ricci, a partire dal 9 agosto, ha portato in 6 location italiane lo spettacolo Tenente Colombo – Analisi di un omicidio. Si tratta di uno spettacolo teatrale che racconta la storia del famoso detective della popolare serie tv omonima. I protagonisti dello spettacolo sono Gianluca Ramazzotti, nei panni del famoso detective, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e Nini Salerno. Previste 14 repliche per il 2023 in 6 location differenti: da Roma (il famoso quartiere Tor Bella Monaca al quale ha fatto riferimento Alfonso Signorini) a Trieste. L’ultimo spettacolo cadeva il 23 novembre scorso a Stradella (Pavia).

Sara Ricci prima del Grande Fratello: “Non mi piace”

Ma proprio nell’ambito di un’intervista rilasciata poche settimane fa per promuovere il suo spettacolo, Sara Ricci aveva detto di non guardare il Grande Fratello, ritenendolo poco interessante. “Programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show. Ho fatto anni di danza contemporanea ed anche teatro legato alla danza. Sicuramente è il mio grande amore”, aveva dichiarato a Tag24 che l’aveva sentita poco prima del suo ingresso nella Casa. Parole che sono state sconfessate quando l’attrice ha varcato la porta rossa, accettando l’invito della produzione del reality.