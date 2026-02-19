Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Crozza imita Cazzullo e subito demolisce Petrecca: “La più grande figura di m… del giornalismo mondiale”

Crozza torna il 6 marzo su Nove con Fratelli di Crozza. Il promo con il Cazzullo che celebra gli “sfondoni olimpici” di Petrecca è già virale: “Ma come è diventato direttore uno così?”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Maurizio Crozza è pronto a riaprire i battenti di Fratelli di Crozza, e per annunciare il ritorno ha scelto un bersaglio già servito su un piatto d'argento dalla realtà: Paolo Petrecca, l'ex direttore di Rai Sport fresco di dimissioni, e la sua telecronaca della cerimonia olimpica di Milano-Cortina ormai già passata alla storia — nel modo peggiore possibile.

Il Cazzullo epico racconta Petrecca

Nel promo, Crozza veste i panni di Aldo Cazzullo e trasforma la sequenza di gaffe di Petrecca in un racconto da epopea classica, con il tono solenne e vagamente scolastico che è il marchio di fabbrica del giornalista del Corriere della Sera.

"Stiamo per raccontare la più grande figura di merda del giornalismo mondiale", esordisce il Cazzullo di Crozza, e da lì è un crescendo. San Siro scambiato con lo Stadio Olimpico. Matilda De Angelis confusa con Mariah Carey. La presidente del Cio indicata come figlia di Mattarella. E poi il dettaglio che chiude il cerchio in modo crudele: "La mamma di Ghali è ancora convinta che suo figlio non abbia partecipato alla cerimonia inaugurale." Il colpo finale arriva sotto forma di interrogativo retorico: "Ma come ci è diventato direttore un Petrecca così? Lo scopriremo a Una cazzata particolare."

Leggi anche
Sara ad Affari Tuoi rifiuta l'assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: "Avevi detto zero rimorsi"

Una chiosa che non ha bisogno di spiegazioni. Punta dritta alla questione che nei giorni successivi alla cerimonia aveva rimbalzato tra redazioni e social: non tanto gli errori in sé, quanto il sistema che li aveva resi possibili. Petrecca non era arrivato alla direzione di Rai Sport per caso, e Crozza — o meglio, il suo Cazzullo — lo sa benissimo.

Quando andrà in onda Fratelli di Crozza

L'appuntamento è fissato per il 6 marzo. Fratelli di Crozza riparte su Nove con un promo che, già prima della prima puntata, centra un bersaglio e stabilisce il tono della stagione: niente sconti, nessuna pietà, e una realtà italiana che continua a offrire materiale praticamente da sola.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport, affido temporaneo a Lollobrigida
Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a lui
Polemica per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: "Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti"
"Brumotti in prima serata su Rai2", spunta l'ipotesi per un nuovo programma di informazione
Petrecca resta alla guida Rai Sport: “Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazione”
Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: “Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views