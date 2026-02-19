Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, chi prenderà il suo posto

Paolo Petrecca, attuale direttore di Rai Sport, lascia il suo incarico e rimette il mandato nelle mani dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Una volta terminate le Olimpiadi Invernali, infatti, l'incarico sarà affidato in via transitoria a Marco Lollobrigida.

Paolo Petrecca lascia l'incarico da direttore di Rai Sport

A comunicarlo è la Rai, attraverso una nota, nella giornata in cui le sorti del direttore di Rai Sport sarebbero state decise durante un incontro del CdA, tenutosi proprio nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio. Petrecca è stato al centro di una accesa polemica a seguito della telecronaca della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina, decisamente disastrosa, che ha creato ancor più scompiglio all'interno della redazione di Rai Sport. Ma, nonostante il putiferio, non c'era stata alcuna intenzione di dimettersi da parte del giornalista. Da quando è stato nominato direttore della testata sportiva della Rai, era già stato sfiduciato due volte dai giornalisti, che contestavano non solo la sua direzione, ma anche le sue scelte organizzative, dalle spese alla scelta dei collaboratori che avrebbero dovuto seguire gli eventi delle Olimpiadi. Il comportamento di Petrecca è stato contestato anche dal sindacato, Usigrai, che ha indetto uno sciopero bianco in segno di solidarietà per la redazione di Rai Sport, sciopero che ha avuto una massiccia adesione all'interno delle varie redazioni Rai. Nel comunicato diramato dall'azienda, si legge che al posto di Petrecca, ci sarà il vicedirettore Marco Lollobrigida, ma si tratta di una nomina transitoria, in vista di una successiva decisione dell'amministratore delegato Rossi.

La telecronaca di chiusura ad Auro Bulbarelli

La Rai, intanto, aveva già preso una decisione in merito alla telecronaca di chiusura dei Giochi Olimpici, aveva dovuto prendere posizione e, quindi, ha affidato l'evento ad Auro Bulbarelli, il giornalista che avrebbe dovuto seguire anche l'apertura. Una scelta, a suo modo obbligata, dal momento che l'azienda doveva rientrare della performance, discutibile, del direttore.