Petrecca, oggi si decide il futuro del direttore di RaiSport in una riunione del Cda

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si riunisce oggi alle 10 in via Cristoforo Colombo. All'ordine del giorno ufficiale ci sono la policy aziendale sull'intelligenza artificiale, i piani di trasmissione e produzione per il 2026, la relazione del 2025 e il piano per l'internal audit. Ma i consiglieri di opposizione arrivano preparati su altri dossier: il caso Petrecca e non solo. Si parlerà anche di quello che è successo con l'annuncio (e la rinuncia) di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026, ma soprattutto si parlerà del programma televisivo apparecchiato per il direttore del Giornale, Tommaso Cerno.

Sarà un Cda infuocato

L'amministratore delegato Giampaolo Rossi si troverà impegnato in una riunione lunga, infuocata e con i consiglieri sul piede di guerra. Quello che sarà dirimente sarà l'orientamento dell'azienda sul direttore di RaiSport, travolto dalle critiche per la telecronaca olimpica e al centro delle proteste della redazione, e che ha portato al clamoroso ritiro delle firme (il cosiddetto sciopero bianco).

L'avvicendamento sembra ormai questione di tempo. Le indiscrezioni convergono su un calendario preciso: dopo la chiusura del Festival di Sanremo. Due i profili in pole position per raccogliere l'eredità: Marco Lollobrigida, che attualmente ricopre il ruolo di vice direttore vicario, e Marco Franzelli, tornato al Tg1 dopo aver già guidato RaiSport in via temporanea nel 2023.

Leggi anche Paolo Petrecca sotto accusa per 640mila euro in consulenze esterne: oggi i giornalisti Rai scioperano in bianco

La stabilizzazione dei giornalisti precari

Tra i punti che Rossi comunicherà al Cda c'è anche la graduatoria per dare contratti stabili a 127 giornalisti della Tgr. L'obiettivo dichiarato è garantire dignità professionale a chi lavora in azienda con formule contrattuali precarie o partite IVA. Un'operazione importante, ma destinata a restare sullo sfondo rispetto al nodo politico e sindacale rappresentato dalla vicenda Petrecca, che continua a monopolizzare l'attenzione interna ed esterna.