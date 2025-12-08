Cristina ad Affari tuoi si gioca il matrimonio: “Il mio fidanzato mi sposa solo se vinco tanti soldi” poi piange

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di lunedì 8 dicembre. Ha giocato la salumiera Cristina Battaglia per la regione Calabria. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino, la concorrente si è fatta accompagnare dal fratello Antonio. Ha pescato il pacco numero 15. Ha giocato con un'importante missione: "Se vinco il mio fidanzato mi sposa". Innanzitutto ha vinto subito 2mila euro, pescando Gennarino. Nel corso della serata poi il Dottore le ha offerto fino a 30mila euro, ma la pacchista ha rifiutato: "Non mi bastano per sposarmi, ma sai in Calabria quante persone vogliono venire al matrimonio?". In lacrime, ci ha tenuto a tenere il pacco numero 15 perché è il giorno in cui è nata la figlia tanto desiderata. Purtroppo, nel suo pacco c'erano solo 10 euro.

Affari tuoi, chi è Cristina Battaglia concorrente della Calabria

Cristina Battaglia è la concorrente della Calabria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 8 dicembre. È originaria di Gagliato, in provincia di Catanzaro e nella vita fa la salumiera. Ha 35 anni ed è mamma di Diego e Laura. È fidanzata con Gianfranco: "Non mi vuole sposare". Ma De Martino ha annunciato: "Se torna con i soldi a casa si sposano. Non se se Gianfranco stasera tiferà pro o contro". Cristina si è fatta accompagnare dal fratello Antonio. Fa il parrucchiere e ha un'accademia di formazione per parrucchieri.

Quanti soldi ha vinto Cristina nella puntata di lunedì 8 dicembre

Nei primi pacchi è uscito Gennarino e quindi Cristina ha vinto subito 2mila euro. Poi sono usciti di scena 15mila euro, 50mila euro e 30mila euro. Il Dottore ha offerto 35mila euro, Cristina ha commentato: "Io sono una salumiera, sotto i 100 grammi non faccio niente, quindi sotto i 100mila euro non accetto". Poi, ha pescato il pacco nero che conteneva 100mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Cristina ha preferito tenere il pacco numero 15. Nei tiri successivi ha beccato i pacchi da 100mila euro, da 20mila euro e da 300mila euro. Insomma, la partita ne è uscita stravolta. Il Dottore ha offerto il cambio e Cristina si è chiesta: "Mi vuole sposata o mi vuole non sposata?". Ma ha deciso di non fidarsi di lui e ha rifiutato di nuovo il cambio. Quindi ha aperto due pacchi blu. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Pronto il commento della concorrente: "Non mi bastano per sposarmi, ma sai in Calabria quante persone vogliono venire al matrimonio?". E ha rifiutato. Poi ha pescato 75mila euro. Sul tavolo ancora 10mila euro, 200mila euro ma anche zero, 1 e 10 euro.

Stefano De Martino consola Cristina in lacrime per la figlia

Il Dottore ha offerto il cambio, così la concorrente ha spiegato perché era combattuta all'idea di lasciare il pacco numero 15. In lacrime ha dichiarato:

Il 15 novembre è nata Laura, la mia bimba. Il 15 è mio. Laura l'ho voluta così tanto e la volevo femminuccia. Laura io ti ho voluto tanto e so che va bene. Mi tengo il numero di Laura. Rifiuto il cambio.

Ma la scelta si è rivelata sbagliata. Subito dopo, infatti, ha pescato il pacco da 200mila euro. Poi ha preso anche i 10mila euro. Nel suo pacco c'erano 10 euro. È andata alla Regione Fortunata. Ha puntato sulla Toscana per 100mila euro, ma non era quella giusta. Poi sul Veneto per 50mila euro. Purtroppo la regione fortunata era il Trentino-Alto Adige. Cristina, in totale, ha vinto 2mila euro.