Cricca dopo Amici: “Sono ancora innamorato di Isobel, spero che potremo riprovarci” Cricca è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 13 maggio. Dalla sua esperienza nella scuola, finita ad un passo dalla finale, Giovanni porta a casa la voglia di vivere di musica e non solo. “Con Isobel nella scuola non ha funzionato, ma il sentimento non è sparito”.

A cura di Giulia Turco

Giovanni Cricca è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Il suo percorso ad Amici 22 è finito ad un passo dalla finale, ma non per questo le esperienze vissute nella scuola sono svanite. Resta la voglia di cantare e soprattutto restano i legami importanti intrecciati nell'ultimo anno. Le amicizie, in particolare quelle con Gianmarco e Ramon anche loro ospiti in studio, e l'amore, quello travolgente con Isobel che Cricca spera di poter ritrovare, una volta finito il programma.

Cricca racconta il rapporto con Isobel

Quello con Isobel è un amore cresciuto velocemente tra le mura della casetta di Amici. Cricca era fidanzato prima di iniziare il suo viaggio nel talent, ma incontrare la ballerina australiana ha ristabilito le sue priorità. "Avevo una storia con un'altra ragazza prima", racconta il cantante a Silvia Toffanin. "È molto bella ed è una persona che stimo ancora, ma quando è arrivata Isobel tutta l'energia che ha portato in casetta mi ha colpito subito", ammette. Ben presto tra loro è scattato il bacio. "Sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in casetta non hanno funzionato. Forse non era la situazione giusta". Ecco perché Cricca spera di poterci riprovare, nella vita di tutti i giorni. "Il sentimento non è sparito, spero che potremo riprovarci, o almeno restare amici. Isobel è una grande ed è bella come il sole".

Il ritorno dalla sua famiglia e il legame con l'Australia

Con Isobel, d'altronde, condivide il legame con l'Australia, dove Cricca ha vissuto buona parte della sua infanzia. "I miei genitori, operatori familiari, mi hanno portato con loro in Australia. Volevano aprire una realtà di casa famiglia", racconta il cantante a Verissimo. "Per me è stato difficile tornare in Italia. Avevo pochi amici, faticavo ad ambientarmi nella nuova scuola. Mi sono iscritto a calcio, ma ero il peggiore. Con la musica sono riuscito a riscrivermi una vita".

Il ritorno in famiglia per Cricca è stato un momento di pura felicità. In particolare, a sorprenderlo, è stato l'incontro con sua sorella Precious. "Mia sorella è diversamente abile, non parla, ma con gli occhi dice molto di più di chi riesce a farlo. Era quasi stranita al mio ritorno, forse mi vedeva già in finale".