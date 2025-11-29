Costantino Vitagliano insieme alla ex Elisa Mariani in tv: “La donna più importante della mia vita”

A distanza di quasi dieci anni dalla loro separazione, Costantino Vitagliano e l’ex compagna Elisa Mariani sono tornati vicini, uniti dall’affetto che entrambi nutrono nei confronti della figlia Ayla.

La loro storia d’amore era finita a quattro mesi dalla nascita della figlia Ayla ma oggi, a distanza di dieci anni dalla separazione, Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani sono tornati vicini. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne, arrivato nello studio di Verissimo insieme alla sua ex compagna e alla loro bambina.

Vitagliano si è finalmente ripreso dopo un periodo complicato, coinciso con una fase acuta della malattia autoimmune della quale ha scoperto di soffrire. Ha recuperato i venti chili persi e, più sereno, ha deciso di ricostruire la sua vita familiare a partire dal rapporto con la sua ex compagna. I due non sono tornati insieme dal punto di vista sentimentale, ma oggi si definiscono una famiglia, tanto che Costantino ha presentato Elisa e Ayla come le “donne più importanti” della sua vita.

Elisa Mariani: “Il nostro rapporto non è stato sempre facile”

Il legame tra Costantino ed Elisa non è stato sempre lineare. In più di un’occasione, i due si sono allontanati, decidendo di mantenere i rapporti esclusivamente per la loro bambina. Adesso, invece, ciò che nel loro rapporto non funzionava sembra essersi riaggiustato. “Lui è cambiato”, ha ammesso Elisa, rimasta al fianco del suo ex nel periodo più difficile della sua vita, quello segnato dai problemi di salute che adesso sta superando. Ayla, la figlia nata dal loro legame, oggi ha dieci anni ed è apparsa felice di avere accanto entrambi i suoi genitori.

Perché Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani si erano lasciati

La rottura tra Costantino ed Elisa risale a febbraio 2016. Fu Vitagliano ad annunciare la fine della loro storia d’amore, quattro mesi dopo la nascita di Ayla, avvenuta il 9 settembre 2015. “Non siamo riusciti a creare una famiglia”, dichiarò all’epoca, un fallimento del quale oggi si assume la responsabilità, rivelando che fu lui il primo a comprendere di non sentirsi pronto a diventare padre e che, nonostante l’importanza dell’impegno preso, nessuno dei due era mai stato davvero innamorato dell’altro.