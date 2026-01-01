Programmi tv
Concerti di Capodanno 2026 di Vienna e Venezia, dove vederli in TV sui canali Rai

Il Capodanno 2026 si festeggia all’insegna della musica e della tradizione con due appuntamenti imperdibili: il Concerto di Vienna nella Sala d’Oro del Musikverein e il Concerto dal Teatro La Fenice di Venezia. Saranno trasmessi rispettivamente su Rai2 e Rai1, ecco tutte le informazioni.
A cura di Sara Leombruno
Immagine

Il Capodanno 2026 si apre con due appuntamenti musicali imperdibili per gli amanti della grande musica classica: in televisione verranno trasmessi il celebre Concerto di Capodanno di Vienna e il raffinato Concerto dal Teatro La Fenice di Venezia. Entrambi saranno trasmessi in diretta dai canali Rai, rispettivamente su Rai 2 e Rai 1, permettendo al pubblico di vivere la magia delle feste direttamente da casa. Due concerti, due città iconiche, una giornata intera dedicata alla musica: l'inizio del nuovo anno si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo, pronto a portare nelle case degli italiani la grande tradizione musicale europea e italiana.

Il concerto di Capodanno di Vienna su Rai2

Il Concerto di Capodanno di Vienna, che ogni anno si tiene nella storica Sala d’Oro del Musikverein, è ormai un’istituzione mondiale. Quest’anno, come da tradizione, l’Orchestra Filarmonica di Vienna eseguirà valzer e polke celebri, simboli di festa e armonia per accogliere il nuovo anno. La diretta sarà trasmessa su Rai2 il 1° gennaio 2026, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire ogni momento della performance, dagli intrecci orchestrali agli applausi finali. Gli appassionati potranno anche rivedere l’evento in replica su Rai5 o ascoltarlo in versione audio su Rai Radio3.

Il Musikfreunde di Vienna
Dove vedere il concerto di Capodanno 2026 di Venezia

Sempre il 1° gennaio, su Rai1, andrà in onda il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, diretto dal maestro Michele Mariotti. Sul palco l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, accompagnati dai solisti Rosa Feola e Jonathan Tetelman, proporranno arie e passi corali tratti dal grande repertorio lirico e sinfonico. La diretta permetterà di assistere a un evento elegante e suggestivo, che celebra la tradizione musicale italiana in tutta la sua bellezza. Anche questo concerto sarà disponibile in replica su Rai5 e in audio su Rai Radio3, oltre che in streaming su RaiPlay, per non perdere nemmeno un momento della magia veneziana.

Immagine
