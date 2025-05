video suggerito

Con il cuore nel nome di Francesco con Carlo Conti ad Assisi: gli ospiti e la scaletta dell'evento benefico Sabato 24 maggio, dalle 21.25 su Rai 1, andrà in onda in diretta Con il Cuore nel nome di Francesco, serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti. Sul palco tanti artisti: ecco gli ospiti e la scaletta.

A cura di Gaia Martino

Sabato 24 maggio 2025, dalle 21.25 in diretta su Rai 1, andrà in onda Con il Cuore nel Nome di Francesco, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Conduce l'evento Carlo Conti che accoglierà sul palco tanti artisti, nomi affermati del panorama musicale italiano, da Lucio Corsi ad Arisa e Rocco Hunt. Parteciperà all'evento anche Paolo Brosio. Sarà possibile seguire la serata anche in streaming su RaiPlay, verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità, attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo.

La scaletta con gli ospiti del concerto ad Assisi stasera

L'evento benefico Con il Cuore nel Nome di Francesco condotto da Carlo Conti sabato 24 maggio 2025 vedrà la partecipazione di tanti artisti celebri del panorama musicale italiano. Questa la lista degli ospiti, non in ordine di apparizione:

Lucio Corsi

Arisa

Coma Cose

Rocco Hunt

Marcella Bella

Simone Cristicchi

Amara

Settembre

Gabriele Cirilli

La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa. Nel corso della serata, in diretta su Rai 1 e disponibile per la visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay, Paolo Brosio offrirà una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di Assisi.

L'evento benefico su Rai 1 per sostenere Con il cuore nel nome di Francesco

Con il Cuore nel Nome di Francesco è la serata benefica di solidarietà promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. L'intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti. Si occuperà anche di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle guerre. Sarà possibile donare fino al 22 giugno con un SMS al 45515.