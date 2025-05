Ascolti tv sabato 24 maggio: chi ha vinto tra Con il Cuore nel nome di Francesco e Andrea Bocelli 30

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 24 maggio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, musica e film. Su Rai 1 è andato in onda l'evento benefico Con il cuore nel nome di Francesco condotto da Carlo Conti, mentre su Canale5 la replica del concerto per Andrea Bocelli in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Ecco chi ha raggiunto il maggior numero di spettatori e share.

La sfida tra Rai 1 con Con il cuore nel nome di Francesco e Canale5 con il concerto di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli 30 – The Celebration in onda ieri sera, sabato 24 maggio 2025, è stato seguito da 1.556.000 spettatori con uno share dell’11.5% Vince in termini di ascolti tv Rai 1 che Con il cuore nel nome di Francesco ha raggiunto 2.429.000 spettatori pari al 18% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti tv di sabato 24 maggio 2025 delle altre reti generaliste. F.B.I. in onda su Rai 2 ha totalizzato 1.096.000 spettatori pari al 6.7% e F.B.I. International 983.000 spettatori pari al 6.6%. Sapiens Un solo pianeta in onda su Rai 3 ha raggiunto 645.000 spettatori e il 4.6% di share. Transformers Il risveglio su Italia1 ha totalizzato 855.000 spettatori (6%). Il film Pelè in onda su Rete4 ha totalizzato 757.000 spettatori (5.3% di share). Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 ha raggiunto 421.000 spettatori (2.6%). Accordi e Disaccordi sul NOVE ha raggiunto 401.000 spettatori con il 2.9%. In altre parole su La7 ha totalizzato 947.000 spettatori con il 6.1% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti tv dell'access prime time

Affari Tuoi in onda su Rai 1, nella fascia dell'access prime time, ha raggiunto 5.204.000 spettatori (31.9% di share). Striscia La Notizia in onda su Canale5 ha incollato al video 2.117.000 spettatori con il 12.9% di share.