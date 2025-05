video suggerito

Andrea Bocelli 30 – The Celebration con Michelle Hunziker: la scaletta di cantanti e ospiti del concerto Sabato 24 maggio, in prima serata, Canale5 ripropone Andrea Bocelli 30 The Celebration condotto da Michelle Hunziker, la prima delle due serate evento che celebrano il trentesimo anniversario nella musica del tenore italiano conosciuto in tutto il mondo. Gli ospiti della serata.

Sabato 24 maggio in onda in prima serata su Canale5 dalle 21:36 il concerto per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. La prima delle due serate evento, registrate a Lajatico nella sua città natale, è condotta da Michelle Hunzker. Tanti gli ospiti nazionale e internazionali, tra questi Giorgia, Elisa, Ed Sheeran e Johnny Depp.

La scaletta del concerto di Andrea Bocelli in Toscana su Canale 5

Andrea Bocelli 30 – The Celebration va in onda sabato 24 maggio, in prima serata su Canale 5. La prima di due serate speciali dedicate al trentennale della straordinaria carriera del tenore italiano più famoso al mondo sarà condotta da Michelle Hunziker. L'evento è stato registrato nello scenario unico del Teatro del Silenzio di Lajatico, città natale di Bocelli in Toscana.

Per festeggiare questo importante traguardo, il tenore ha scelto di circondarsi della sua famiglia e di grandi amici, dando vita a una serata a base di musica ed emozione. In programma, un viaggio tra i brani più celebri del suo repertorio e una serie di duetti esclusivi con star internazionali della musica. Tra gli ospiti attesi sul palco: Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May (Queen), Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain.

Al timone del viaggio che ripercorre la carriera di Andrea Bocelli sarà Michelle Hunziker, che guiderà i telespettatori in una serata che mostrerà i momenti più significativi del percorso umano e professionale di un artista simbolo della musica italiana nel mondo.

Lo show in due serate su Canale5 è una produzione Friends TV per RTI, realizzata in collaborazione con Almud (con Veronica Berti), Maverick (con Francesco Pasquero), Mercury Studios e Impact Production.