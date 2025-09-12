Comedy Central censura South Park per la parodia di Charlie Kirk dopo la sua morte, in Italia l’episodio resta visibile

Comedy Central ha deciso di rimuovere l’episodio di South Park che parodiava Charlie Kirk in virtù della sua morte. Era andato in onda negli States alla fine di agosto e il fondatore di Turning Point Usa, ucciso in Utah, l’aveva visto e apprezzato. In Italia resta disponibile su Sky e NOW.

L'assassinio di Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice Turning Point USA, ha spinto Comedy Central a rimuovere dalla programmazione un episodio di South Park che lo parodiava. Era stato pubblicato alla fine di agosto, poche settimane fa. Mentre negli Stati Uniti la puntata è sparita dal palinsesto, in Italia rimane ancora disponibile sulle piattaforme Sky e NOW.

L'episodio incriminato e la reazione di Kirk

L'episodio in questione vedeva Eric Cartman imitare Kirk nei suoi modi e nel suo stile di dibattito politico. Il personaggio animato riproduceva persino il podcast dell'attivista conservatore, confrontandosi con chi non condivideva le sue posizioni. Charlie Kirk aveva visto l'episodio e aveva anche commentato positivamente, nonostante la carica satirica feroce nei suoi confronti:

L'episodio di South Park è appena uscito ed è davvero esilarante. Mi hanno detto che se avessero fatto il mio nome nello show, dovevo considerarlo una grande vittoria.

Il politico aveva perfino cambiato la sua foto profilo con l'immagine di Cartman tratta dall'episodio, dimostrando di saper accettare la satira con spirito sportivo.

La censura dopo la tragedia

Nella serata tra mercoledì e giovedì italiane, Kirk è stato ucciso durante un evento alla Utah Valley University di Orem, nello Utah. La notizia ha immediatamente fatto scattare la decisione di Comedy Central di eliminare la replica dell'episodio prevista per quella stessa sera. La puntata, da quanto si apprende, resta però disponibile on demand e su Paramount+ negli Stati Uniti, mentre in Italia continua a essere trasmessa regolarmente su Sky e accessibile tramite la piattaforma NOW, senza alcuna restrizione. L'assassinio di Kirk ha scatenato condanne trasversali nel panorama politico mondiale e ha travolto l'opinione pubblica. Donald Trump ha definito Charlie Kirk "un martire per la libertà". L'assassino del podcaster è ancora a piede libero.