L’attivista conservatore Charlie Kirk colpito da un proiettile al collo in Utah, Trump: “Preghiamo per lui”

L’attivista americano conservatore Charlie Kirk è stato colpito da un proiettile al collo durante un evento alla Utah Valley University di Orem, negli Stati Uniti. Le autorità hanno riferito di aver preso in custodia un sospettato. Sui social è stato diffuso un video del momento in cui l’uomo viene raggiunto dal colpo. Il presidente Trump: “Dobbiamo pregare per lui, è un bravissimo ragazzo. Dio lo benedica!”.

A destra, un frame del video in cui di vede l’attivista raggiunto dal proiettile.

L'attivista americano conservatore Charlie Kirk è stato colpito da un proiettile al collo durante un evento alla Utah Valley University di Orem, negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata ai media americani dalla polizia del campus.

Le autorità hanno inoltre riferito di aver preso in custodia una persona dopo la sparatoria, come si legge in un avviso agli studenti diffuso dall'università dove è avvenuto il fatto. La polizia sta indagando sull'accaduto.

"Oggi, verso le 12.10, è stato sparato un colpo d'arma da fuoco contro l'ospite Charlie Kirk. È stato colpito e portato via dalla sua sicurezza. La polizia del campus sta indagando e un sospettato è in custodia", si legge nel post diffuso sui social network. Il responsabile non sarebbe uno studente.

Aubrey Laitsch, direttrice per le relazioni pubbliche dell'associazione fondata da Kirk, Turning Point Usa, un'organizzazione no-profit che si propone di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei campus statunitensi, ha detto alla Cnn che Kirk "si trova in ospedale". "Stiamo pregando per lui", ha aggiunto.

Diversi video pubblicati in rete mostrano il momento in cui l'attivista viene raggiunto dal proiettile. In un filmato diffuso sulla piattaforma X si vede chiaramente l'attivista che viene colpito al collo, perdendo molto sangue, mentre si accascia sulla sedia. La folla inizia a gridare.

In un altro filmato si sente qualcuno dire: "Oh mio Dio! Vai! Corri, corri, corri!", dopo lo sparo. Il pubblico si disperde e il video si interrompe.

Un ex membro del Congresso degli Stati Uniti, Jason Chaffetz, presente all'evento con la figlia, ha raccontato a Fox News cosa è successo quando Kirk è stato colpito.

"Tutti si sono buttati a terra" e "si sono dispersi", afferma l'ex deputato che definisce l'accaduto "scioccante". "Il colpo è arrivato dritto verso di lui", racconta ancora, aggiungendo di aver parlato con Kirk poco prima dell'inizio dell'evento.

Charlie Kirk è un commentatore conservatore e conduttore di podcast con milioni di follower. Su X ha 5,2 milioni di follower e 7,3 milioni su TikTok. Kirk è un fervente sostenitore del presidente Donald Trump che, dopo aver appreso la notizia del ferimento dell'uomo, ha pubblicato un post sul suo social Truth.

Il post pubblicato su Truth da Donald Trump, nel quale chiede di pregare per Charlie Kirk.

"Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!", ha scritto il presidente.