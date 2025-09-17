spettacolo
video suggerito
video suggerito

“Era odioso”, Amanda Seyfried esprime il suo giudizio su Charlie Kirk dopo il suo assassinio

Amanda Seyfried ha condiviso la sua opinione su Charlie Kirk dopo il suo assassinio della scorsa settimana. “Era odioso”, ha scritto nella sezione commenti di un video Instagram di martedì 16 settembre, nel quale si sottolineavano le dichiarazioni controverse fatte da Kirk sull’aborto, l’immigrazione, le persone gay, i diritti dei trans e altro ancora nel corso della sua carriera.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Eleonora D'Amore
1 CONDIVISIONI
Immagine

Amanda Seyfried ha condiviso la sua opinione su Charlie Kirk dopo il suo assassinio della scorsa settimana. "Era odioso", ha scritto nella sezione commenti di un video Instagram di martedì 16 settembre dall'account So Informed, che sottolineava le dichiarazioni controverse fatte da Kirk sull'aborto, l'immigrazione, le persone gay, i diritti dei trans e altro ancora nel corso della sua carriera.

Lunedì scorso, Amanda Seyfried aveva anche pubblicato nelle sue storie su Instagram qualcosa che era apparsa subito come una reazione alla notizia della morte dell'attivista politico conservatore, condividendo un post che recitava: "Non puoi invitare la violenza a tavola e rimanere scioccato quando inizia a mangiare".

Kirk, fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione no-profit conservatrice di destra a cui si attribuisce il merito di aver aiutato il presidente Donald Trump a vincere le elezioni presidenziali del 2024, si trovava nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre per parlare a un evento quando è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco all'età di 31 anni. La polizia ha poi identificato Tyler Robinson come il presunto attentatore di Kirk venerdì 12 settembre. Attualmente è detenuto in custodia cautelare senza cauzione presso la prigione della contea di Utah.

Leggi anche
Mario Giordano apre la puntata di Fuori dal Coro con la maglietta "Io sono Charlie Kirk"
Immagine

Martedì 16 settembre, i pubblici ministeri hanno formalmente incriminato Robinson di sette capi d'imputazione in relazione alla morte di Kirk, annunciando che chiederanno la pena di morte.  Charlie Kirk ha lasciato la moglie, Erika Kirk, e i loro due figli, un maschio e una femmina. Erika, 36 anni, ha rotto il silenzio sulla morte del marito venerdì: "Non avete idea di cosa avete scatenato", ha dichiarato pubblicamente, confermando che il movimento messo su da suo marito non sarebbe scomparso con la sua morte.

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Morte Robert Redford, Hollywood in lacrime: il ricordo di amici e colleghi. Streisand: "Il più grande"
Fu protagonista di film epocali: da La Stangata a Tutti gli uomini del Presidente
Robert Redford e la malattia: l'infezione all'orecchio e la poliomielite
La vita privata: i due matrimoni e la perdita dei due figli
Cambia la programmazione TV: i suoi film in onda su Rai, Mediaset, Sky e La7D
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views