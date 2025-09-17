“Era odioso”, Amanda Seyfried esprime il suo giudizio su Charlie Kirk dopo il suo assassinio

Amanda Seyfried ha condiviso la sua opinione su Charlie Kirk dopo il suo assassinio della scorsa settimana. “Era odioso”, ha scritto nella sezione commenti di un video Instagram di martedì 16 settembre, nel quale si sottolineavano le dichiarazioni controverse fatte da Kirk sull’aborto, l’immigrazione, le persone gay, i diritti dei trans e altro ancora nel corso della sua carriera.

Amanda Seyfried ha condiviso la sua opinione su Charlie Kirk dopo il suo assassinio della scorsa settimana. "Era odioso", ha scritto nella sezione commenti di un video Instagram di martedì 16 settembre dall'account So Informed, che sottolineava le dichiarazioni controverse fatte da Kirk sull'aborto, l'immigrazione, le persone gay, i diritti dei trans e altro ancora nel corso della sua carriera.

Lunedì scorso, Amanda Seyfried aveva anche pubblicato nelle sue storie su Instagram qualcosa che era apparsa subito come una reazione alla notizia della morte dell'attivista politico conservatore, condividendo un post che recitava: "Non puoi invitare la violenza a tavola e rimanere scioccato quando inizia a mangiare".

Kirk, fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione no-profit conservatrice di destra a cui si attribuisce il merito di aver aiutato il presidente Donald Trump a vincere le elezioni presidenziali del 2024, si trovava nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre per parlare a un evento quando è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco all'età di 31 anni. La polizia ha poi identificato Tyler Robinson come il presunto attentatore di Kirk venerdì 12 settembre. Attualmente è detenuto in custodia cautelare senza cauzione presso la prigione della contea di Utah.

Martedì 16 settembre, i pubblici ministeri hanno formalmente incriminato Robinson di sette capi d'imputazione in relazione alla morte di Kirk, annunciando che chiederanno la pena di morte. Charlie Kirk ha lasciato la moglie, Erika Kirk, e i loro due figli, un maschio e una femmina. Erika, 36 anni, ha rotto il silenzio sulla morte del marito venerdì: "Non avete idea di cosa avete scatenato", ha dichiarato pubblicamente, confermando che il movimento messo su da suo marito non sarebbe scomparso con la sua morte.