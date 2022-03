Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni andranno all’Isola dei Famosi Spunta il nome di una nuova coppia che prenderà parte all’Isola dei Famosi 2022, si tratta di Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni. Per il pugile è il terzo reality a cui partecipa.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi si avvicina e, infatti, alcuni dei concorrenti sono stati resi noti in queste settimane, sebbene non sia stato ancora confermato il cast ufficiale. Stando a a quanto riportato da TvBlog, tra le coppie che parteciperanno al reality ci sono anche Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, nonché sorella di Marco Maddaloni, ex vincitore dell'Isola dei Famosi, durante l'ultima conduzione di Alessia Marcuzzi. Tra le novità del programma c'è proprio quella di farvi entrare delle coppie, oltre a dei concorrenti che, ovviamente, saranno single una dinamica nuova dello show che potrebbe portare un guizzo diverso.

Clemente Russo già protagonista di reality show

Il pugile e la judoka, insieme ormai da anni, oltre alla loro attività sportiva non è mai stata del tutto lontana dal piccolo schermo. Lo conferma la presenza dell'atleta in alcuni reality noti come "La Talpa" a cui prese parte nel 2008. Da non dimenticare anche l'esperienza al Grande Fratello Vip otto anni dopo, nel 2016, quando però fu costretto ad abbandonare il programma a seguito di una squalifica, che colpì particolarmente lo sportivo, dispiaciuto per essere stato cacciato dal reality. Non sono mancate esperienze di altro tipo, come ad esempio la partecipazione ad alcune puntate de Le Iene, di cui è stato anche inviato.

Le altre coppie di concorrenti

Si aggiunge, quindi, ad un'altra coppia che prenderà parte a questa nuova edizione, ovvero quella formata da Lory Del Santo e dal suo compagno. Ci saranno anche coppie di madri-figli, infatti, stando alle prime notizie in merito compariranno tra i concorrenti Ilona Staller e il figlio Ludwing Maximilian Koonos, poi Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Tanti i nomi che finora sono comparsi in una ipotetica formazione del cast, tra i vip sicuri c'è Guendalina Tavassi, chi invece sarebbe dovuto partire per l'Honduras è Alex Nuccetelli che, però, ha rinunciato alla partenza.