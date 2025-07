Ciro Petrone svela un segreto su Temptation Island: “Antonio non sapeva dove fosse il villaggio della fidanzata”

Ciro Petrone commenta su Tik Tok la fuga di Antonio Panico a Temptation Island 2025 e spiega come funziona quando un concorrente decide di scappare per raggiungere la propria dolce metà: “Quando uno parte, parte e solo una volta che è partito non sa dove deve andare”.

La fuga di Antonio Panico dal villaggio dei fidanzati è stata uno dei momenti salienti della quinta puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 24 luglio. Il fidanzato di Valentina Riccio ha tentato di raggiungere la sua dolce metà dopo aver visto l'avvicinamento tra lei e il single Francesco. A intervenire sulla vicenda è Ciro Petrone, che svela alcuni retroscena sulla distanza tra il resort in cui alloggiano i ragazzi e quello in cui alloggiano le ragazze.

Ciro Petrone sulla fuga di Antonio Panico: "Non sapeva dove andare"

Durante una diretta su TikTok, Ciro Petrone ha commentato la puntata di Temptation Island andata in onda lo scorso giovedì, che anticipa il ciclo finale di tre appuntamenti che chiuderà la stagione 2025: “Antonio ci ha fatto morire. Però una cosa a suo favore la devo dire, perché è una cosa che non sapete. Là i concorrenti non sanno dov’è l’altro villaggio e ciò vuole dire che quando uno parte, parte e solo una volta che è partito non sa dove deve andare. Proprio com’è successo ieri”, ha spiegato l'ex concorrente.

L'attacco al tentatore Francesco: "Si vede che non ti piace Valentina"

Ciro ha poi attaccato il tentatore di Valentina, Francesco: "Da napoletano a napoletano: sei un pessimo attore. Te lo dico. Sai perché? Io accetto il ruolo dei tentatori e delle tentatrici però un po’ di dignità, un po’ di umanità e un po’ d’amor proprio. Fallo, ma fallo con una ragazza che ti piace! Se non ti piace non farlo. La gente pensa male". Francesco è il ragazzo che corteggiava Martina De Ioannon a Uomini e Donne e, secondo Petrone, ha scelto di partecipare a Temptation "perché a settembre vuole essere sul trono. È normale, perché si vede, è troppo palese a tutti che a te Valentina non ti piace".