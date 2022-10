Cirilli, Paolantoni, Izzo imitano i Tre Tenori a Tale e Quale, Malgioglio se la ride: “I tre terrori” A Tale e Quale Show, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Biagio Izzo hanno imitato i Tre Tenori Placido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti. La giuria era piegata in due dalle risate.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono cimentati con l'imitazione dei Tre Tenori Placido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 28 ottobre. I due comici hanno chiesto l'aiuto di un amico per completare il trio.

Paolantoni e Cirilli con Biagio Izzo per imitare i Tre Tenori a Tale e Quale Show

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno affrontato una sfida decisamente ardua. Hanno imitato i Tre Tenori Placido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti con l'aiuto di Biagio Izzo. Hanno portato in scena un brano particolarmente complesso come ‘O sole mio. A dirigerli Matteo Becucci. Prima di iniziare l'esibizione, non è mancato un momento comico. Paolantoni, nei panni di Carreras, si è rivolto a Izzo che interpretava Placido Domingo: "Tu non sei spagnolo?" e Biagio Izzo: "Sì, dei Quartieri Spagnoli". Nonostante le inevitabili incertezze nella voce – il paragone con i Tre Tenori era francamente impossibile da sostenere – l'esibizione è stata meno peggio del previsto.

Il parere della giuria che non riesce a smettere di ridere

La giuria non è riuscita a trattenere le risate. Giorgio Panariello ha ironizzato su Francesco Paolantoni: "Il tenente Colombo al centro è stato bravissimo, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che Colombo cantasse così bene. Cirilli lo sapevo. Vi sta seguendo l'attore Marco Giallini e vi fa i complimenti". Cristiano Malgioglio faceva fatica a parlare, è scoppiato a ridere: "Devo dire che più che i Tre Tenori mi sembravano i tre terrori". Loretta Goggi, anche lei visibilmente divertita, ha detto la sua rimarcando come già i due comici fossero esilaranti e ora che si è aggiunto Biagio Izzo lo sono ancora di più: "Sono irresistibili, tre sono davvero micidiali". Giorgio Panariello ha concluso: "Ma non avete mai pensato di cambiare Paese?" e i tre hanno detto di essere pronti a fare un tour mondiale.