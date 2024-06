video suggerito

Chris è l'uomo più tatuato d'Irlanda: "Per strada la gente mi evita, ma li ho fatti per stress" Chris Dalzell è un padre amorevole e un ottimo chef, ma per strada le persone lo evitano: con più di 600 tatuaggi, è l'uomo più tatuato d'Irlanda.

Chris Dalzell è uno stimato chef e un ottimo padre e i suoi 600 tatuaggi lo hanno reso l'uomo più tatuato d'Irlanda. Nonostante tutto, però, le persone per strada lo evitano a causa del suo aspetto. Eppure è un espertissimo cuoco. La sua testimonianza, raccolta da Daily Star, rivela la storia di un uomo che è vittima del più classico dei pregiudizi: "Le persone che non mi conoscono tendono ad evitarmi per strada. In passato, ho avuto grandi difficoltà a trovare lavoro". La cosa che più lo infastidisce: "Le persone provano a fotografarmi di nascosto".

La storia di Chris Dalzell: ha più di 600 tatuaggi

Chris Dalzell ha 38 anni e una figlia di 6. È nato a Bangor, in Irlanda del Nord, ed è il responsabile della cucina in una casa di cura a Belfast. È arrivato a questo lavoro con grande difficoltà perché, negli ultimi anni, gli sono stati negati lavori a causa del suo aspetto: "La gente mi evitava e sicuramente molte persone non mi avrebbero avvicinato, preferendo piuttosto scattare foto di me senza che io lo sapessi. Ho sempre ricevuto sguardi strani dalle persone. Ora il mio lavoro ha sicuramente aiutato le persone ad accettarmi. Faccio del bene alla comunità, cerco di restituire qualcosa".

"Sono diventato dipendente dai tatuaggi"

Chris ha svelato di essere diventato dipendente dai tatuaggi in conseguenza di un meccanismo di coping, un modo per risolvere e attenuare i sintomi dello stress causati dalla frequenza con la quale ha accompagnato sua figlia Jessica in ospedale. La piccola, infatti, ha la Sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione che colpisce i tessuti connettivi. Allo stato attuale, Chris Dalzell ha il corpo ricoperto al 95% da tatuaggi. Prima della nascita di Jessica, Chris Dalzell non aveva tatuaggi: "Molte persone mi dicono che una volta che hanno parlato con me, la loro opinione cambia completamente".