Chico Forti Colpevole d’innocenza, il documentario su Nove e Discovery+: quando va in onda e streaming Su Nove e in seguito in streaming su Discovery+ è in programma Chico Forti – Colpevole d’innocenza, il documentario che ripercorre la vicenda giudiziaria che vede coinvolto l’ex velista, condannato all’ergastolo in America per omicidio.

A cura di Gaia Martino

La storia di Chico Forti arriva in tv, poi in streaming, con un documentario che ripercorre la complessa vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. L'ex campione di vela e windsurf ed ex produttore televisivo originario di Trieste è stato condannato in America nel 2000 per l'omicidio di Dale Pike, figlio dell'albergatore di Ibiza e amico delle star Tony Pike, trovato morto su una spiaggia dell’isola di Virginia Key, a Miami, nel 1998. A Chico Forti spetterebbe il rientro in Italia, dopo l'annuncio di Luigi Di Maio che faceva sapere che il governatore della Florida aveva accolto l'istanza per il trasferimento nel suo paese d'origine, due anni fa. Il documentario andrà in onda sul canale Nove, poi resterà disponibile sulla piattaforma Discovery+.

Il documentario sulla vicenda di Chico Forti in tv

Il documentario che ripercorre la complessa vicenda giudiziaria di Chico Forti è atteso per sabato 2 luglio alle 21.25 sul canale Nove. Mentre il protagonista della storia, intervistato nello speciale tv di Nove, si è proclamato innocente fin da subito, negli ultimi 20 anni la sua vicenda ha portato amici, familiari, criminologi, avvocati e diplomatici in Italia a protestare contro la sua condanna. Anche molti personaggi noti del nostro paese si sono schierati a favore del suo rilascio come Andrea Bocelli e Enrico Ruggieri, anche molte forze politiche come Luigi Di Maio e la Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Le riprese del nuovo documentario sulla vicenda dell'ex campione di vela condurranno i telespettatori in un mondo di criminalità organizzata e corruzione, portando alla luce nuove prove ed esplorando la posizione di Chico Forti, ritrovatosi al centro di una rete di cospirazioni, inganni e raggiri.

Chico Forti – Colpevole d'innocenza in streaming

Dopo la messa in onda su Nove, Chico Forti – Colpevole d'innocenza, prodotto da PIANOSA FILMS LLC e distribuito da LIMONERO FILMS, con la regia di Thomas Salme, sarà disponibile anche in streaming. I telespettatori potranno seguire la vicenda giudiziaria più chiacchierata degli ultimi vent'anni nel piccolo schermo, in streaming su Discovery+.