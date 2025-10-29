Chi sono i The Breakfast Club, ospiti stasera 29 ottobre ad Affari Tuoi con Stefano De Martino

Questa sera, mercoledì 29 ottobre, ad Affari Tuoi è ospite il gruppo The Breakfast Club. Ecco chi sono i tre TikToker che saranno in studio con Stefano De Martino e i pacchisti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, mercoledì 29 ottobre, ad Affari Tuoi sono ospiti i The Breakfast Club. Si tratta di un gruppo di TikToker composto originariamente da Viola Silvi, Cristiano Borsi, Fabio Ferrucci e Giulia Bizzarri, che però non ne fa più parte. Sui social sono seguiti da milioni di followers e per la prima volta appariranno in Rai, nel programma condotto da Stefano De Martino. Ecco chi sono e la loro storia.

I The Breakfast Club, chi sono i 3 TikToker ospiti ad Affari Tuoi

I The Breakfast Clubi, tradotto in italiano con "Il club della colazione", è un gruppo attualmente composto da tre TikToker italiani: Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci. Il nucleo originale è nato nell'estate 2024 e ne faceva parte anche Giulia Bizzarri. Il nome scelto non sarebbe casuale, ma potrebbe essere un riferimento all'omonimo film del 1985 diretto da John Hughes e con protagonisti cinque adolescenti dalle personalità totalmente diverse tra loro. Sui social, in particolare su TikTok, condividono principalmente contenuti legati alla vita quotidiana. Oltre a questo, hanno anche scritto due libri in cui raccontano la loro storia, dalla creazione nel 2024 all'uscita dal gruppo di Giulia, e una "serie tv 2.0".

The Breakfast Club

Cosa faranno i The Breakfast Club ad Affari Tuoi

Il gruppo di TikToker sarà ospite nello studio di Affari Tuoi durante la puntata del 29 ottobre. Come si vede in un video diffuso su Instagram prima della messa in onda della puntata, è probabile che i tre ragazzi affiancheranno Stefano De Martino nell'aprire qualche pacco o in qualche chiamata con il Dottore, anche se ancora non è stato svelato con certezza. "Il multiverso di TikTok ha trovato l'accesso segreto per entrare in Rai", ha scritto il gruppo nel rendere pubblica la loro partecipazione.