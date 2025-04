video suggerito

Chi sono Danilo e Fabrizio Mileto, i fratelli concorrenti di The Couple Danilo e Fabrizio Mileto sono i fratelli pugliesi nel cast di The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i concorrenti di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ci sono anche Danilo e Fabrizio Mileto. I due fratelli pugliesi, con cinque anni di differenza, saranno una delle coppie che proverà a conquistare l'ambito montepremi. Il maggiore, Danilo, è un modello, ma ha già bazzicato il mondo della televisione.

Chi è Danilo Mileto, il concorrente in coppia con il fratello a The Couple

Danilo Mileto, fonte Instagram

Nato a Bari l'8 marzo 1992, Danilo è il fratello maggiore dei Mileto e, come si legge anche nella breve biografia di Instagram, lavora come modello. Spulciando tra le foto sul suo profilo Instagram dove è seguito da più di 8mila persone, si notano backstage di sfilate, servizi fotografici, dove il 32enne pugliese mostra un fisico allenato, di chi si prende cura del proprio corpo con costanza e dedizione. Tra i brand per i quali ha posato si possono citare Bikkembergs, Loro Piana, Calvin Klein e diversi altri. Non mancano foto di viaggi e serate trascorse con amici. Danilo è seguito da Paola Benegas, agente anche di nomi ormai noti come Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, particolarmente addentro al mondo della moda.

Chi è Fabrizio Mileto, il fratello nel cast di The Couple

Fabrizio Mileto, fonte Instagram

Fabrizio Mileto, invece, è il fratello minore di Danilo. Anche lui nato a Bari, ma cinque anni più tardi, nel 1997, quindi ha 27 anni. Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, sembra che anche lui abbia lavorato come modello, come si può notare da alcuni scatti, ma non è chiaro se sia la sua attività principale. Sui social è solito condividere fotografie di viaggi in giro per l'Europa, non mancano foto di famiglia, anche da bambino, insieme al fratello e anche alla mamma. Dal 2023 il suo cuore è impegnato con una ragazza di nome Giorgia che compare spesso nei brevi album dei viaggi fatti da quando sono fidanzati.