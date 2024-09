video suggerito

Chi l’ha visto? anticipazioni della puntata di mercoledì 18 settembre con Federica Sciarelli Mercoledì 18 settembre una nuova puntata di Chi l’ha visto?, con diversi temi al centro della serata. Dalla morte di Andrea Matacena e sua madre alla sparizione di Mara Favro, fino alla vicenda di Gianfranco Bonzi, truffato da una falsa Dua Lipa, che poi è stato trovato morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Mercoledì 18 settembre andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di Chi l'ha visto?, programma storico condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della puntata la trasmissione si occuperò di diversi casi di cronaca, dalla vicenda che riguarda la morte di Andrea Matacena e sua madre, scomparsi in circostanze ancora poco chiare, al caso della sparizione di Mara Favro, fino alla vicenda di Gianfranco Bonzi, truffato da una falsa Dua Lipa, che poi è stato trovato morto.

Le anticipazioni della nuova puntata di Chi l'ha visto? di stasera

Tanti i tei trattati nel corso della puntata di Chi l'ha visto? del 18 settembre. Amedeo Matacena e la madre non sono morti per cause naturali, ma sono stati uccisi? La procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo e indagato l’ultima moglie dell’ex deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga. E ancora, il mistero di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. Parla Luca, il suo datore di lavoro: “Contro di me un accanimento, non c’entro nulla con la sua scomparsa”. Infine, si torna a parlare di Gianfranco Bonzi che si era allontanato dopo essere stato truffato da una falsa Dua Lipa ed è stato trovato morto. Una nuova vittima di truffa tramite foto rubate ha contattato la redazione di “Chi l’ha visto?” e ha pensato al suicidio.

Dove vedere Chi l'ha visto in streaming e in replica

