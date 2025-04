video suggerito

Chi è Pierangelo Greco a The Couple: il passato con Jasmine Carrisi e il successo come make up artist Pierangelo Greco partecipa insieme a Jasmine Carrisi a The Couple su Canale 5. Il truccatore è stato l'ex fidanzato della figlia di Al Bano, ora sua migliore amica.

A cura di Ilaria Costabile

Pierangelo Greco è uno dei concorrenti che, in coppia con Jasmine Carrisi, sua ex fidanzata prima che decidesse di fare coming out, partecipa a The Couple, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Truccatore professionista è molto seguito sui social, infatti il vero exploit è stato grazie a Tik Tok, dove si è fatto conoscere con i suoi consigli sul mondo del make-up.

Chi è Pierangelo Greco, il successo su TikTok come make up artist

Nato il 18 marzo 2001 a Lecce, Pierangelo Greco ha 24 anni. È appassionato di make-up da quando aveva 17 anni, ma per lungo tempo ha coltivato questa sua passione in segreto, finché un giorno ha deciso di confidare ai genitori di voler diventare un truccatore. Per questo motivo, quindi, dalla Puglia si trasferisce a Roma, dove frequenta un'accademia per diventare make-up artist professionista. In poco tempo arriva anche il successo sui social, dove pubblica video e foto dei suoi trucchi, dando anche consigli veloci e pratici su come utilizzare alcuni prodotti. Questi contenuti ricevono migliaia e migliaia di visualizzazioni e Pierangelo diventa uno dei tiktoker più conosciuti. Ad oggi è un truccatore affermato e sul suo profilo pubblica collaborazioni con volti noti dello spettacolo, come Micol Olivieri, Federica Nargi e altri ancora.

La relazione con Jasmine Carrisi prima del coming out

Con Jasmine Carrisi debutterà per la prima volta in tv, ma tra loro c'è stato e c'è ancora un legame speciale. Lo aveva spiegato proprio Pierangelo in un video suo Youtube, raccontando come fosse legato alla figlia di Al Bano:

Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce, io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram e poi ci siamo fidanzati per due mesi. Ci siamo lasciati e dopo un anno o un paio di mesi ho capito di essere dell'altra sponda. Con lei potevo solo condividere i trucchi.

Anche Jasmine Carrisi aveva pubblicato alcuni video su TikTok in cui condivideva delle foto scattate insieme a Pierangelo, intenti a baciarsi e camminare mano nella mano. Lui, poi, una volta deciso a fare coming out, ha poi condiviso un video in compagnia di sua nonna a seguito del quale ha ricevuto insulti e minacce.