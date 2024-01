Chi è Paolino Tonoli, il figlio di Fiordaliso stasera al Grande Fratello Paolo Alberto Tonoli (conosciuto come Paolino) è il secondo figlio di Fiordaliso. Classe 1989, nato a Piacenza, è un regista di professione ed entrerà nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Alberto Tonoli (conosciuto come Paolino) è il secondo figlio di Fiordaliso. Classe 1989, nato a Piacenza, è un regista di professione e questa sera, 15 gennaio, entrerà nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla madre. Suo padre è Paolo Tonoli e suo fratello più grande si chiama Sebastiano.

Chi è Paolino Tonoli, il figlio più piccolo di Fiordaliso è un regista

Paolo Alberto Tonoli, conosciuto come Paolino, è nato nel 1989 a Piacenza. Sua madre è Marina Fiordaliso, mentre suo padre Paolo Tonoli. Ha un fratello di 17 anni più grande, Sebastiano, nato nel 1972. A differenza della madre, non ama stare davanti alle telecamere e, infatti, è un regista di professione e lavora nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Per il resto non si hanno molte informazioni sul suo conto, in particolare riguardo la sua vita privata, di cui al momento non si conosce nulla di certo. Non si sa se sia fidanzato o meno.

Il rapporto con la madre Fiordaliso

“I miei due figli sono molto diversi: Paolo fa il regista ed è uno che ama stare dall’altra parte della telecamera”, aveva raccontato Fiordaliso a proposito di Sebastiano a Paolino. Entrambi sono molto legati alla madre e sono nati da due gravidanze difficili. La cantante rimase incinta la prima volta quando aveva solo 15 anni e la sua carriera nella musica era appena iniziata. Anche la nascita di Paolino non fu facile, quando durante il quinto mese di gestazione si presentarono alcuni problemi, come aveva raccontato a Verissimo: "Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”.