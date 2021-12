Chi è Matteo Ranieri, nuovo tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Sophie Codegoni Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne, subentrato al giovane Matteo Fioravanti che ha già compiuto la sua scelta. A lanciare l’indiscrezione era stato il profilo Instagram di Amedeo Venza. Ora il ventinovenne sta conoscendo le sue corteggiatrici ed è nel programma per trovare l’amore.

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nella prima puntata del programma di Maria De Filippi, si è presentato e si è emozionato. Il lottatore di Recco è subentrato al posto di Matteo Fioravanti, che ha già fatto la sua scelta, così come Andrea Nicole, ed è rimasto sul trono solo con Roberta, anche lei prossima ad uscire dal programma. Matteo sta portando avanti la sua conoscenza con le corteggiatrici Martina Viali, Federica e Giada.

Chi è Matteo Ranieri, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Matteo è nato il 19 novembre del 1992 e proviene da Recco, nota località della Riviera di Levante in provincia di Genova. È un lottatore professionista e collabora con il team “Luta Livre Italia“. Inoltre, lavora in un'azienda del settore degli infissi. Timido e introverso al di là dell'immagine del ragazzo muscoloso e macho, Matteo è legatissimo alla sua famiglia, con cui si mostra spesso sui social: vediamo foto con papà, mamma Moira, il fratello e la sorella. In particolare, ha un bel rapporto con quest'ultima, una ragazza di nome Anna Maria che si è laureata da poco. Un'altra presenza importante nella sua vita è il suo adorato cane, un pitbull di nome Tyler. Matto ha il corpo ricoperto di tatuaggi, il motivo, da lui stesso dichiarato, è che li ha fatti perché si sente più sicuro di se stesso.

Il percorso da tronista di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Prima di iniziare il suo percorso, Matteo Ranieri è stato invitato nello studio di Uomini e Donne senza che nessuno gli svelasse il motivo. Dopo aver visto una clip del suo passato nel programma (è stato la scelta di Sphie Codegoni), è arrivata la fatidica proposta "Vuoi essere il nuovo tronista?". Matteo, incoraggiato dal pubblico in studio, ha accettato ed è subentrato al posto di Matteo Fioravanti, che ha fatto la sua scelta in anticipo. Nel programma ha intrapreso una conoscenza con due corteggiatrici: Giada e Martina Viali. il pubblico ha subito notato una certa somiglianza tra la prima ragazza e Sophie Codegoni, l'ex fidanzata del tronista, sia esteticamente che caratterialmente. Tra i due è nato subito un forte feeling, tanto che si sono lasciati andare a un primo bacio. Alle due corteggiatrici se ne è poi aggiunta una terza, Federica, che ha colpito Matteo tanto da decidere di portarla subito in esterna.

Perché Matteo e Sophie si sono lasciati

Matteo e Sophie Codegoni al momento della scelta

Il 19 febbraio scorso, andava in onda su Canale5 la scelta di Sophie Codegoni. La modella, che in questo momento è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, decise di intraprendere una relazione con Matteo Ranieri. Di recente, nella casa, la gieffina ha confidato di essere stata lasciata da Matteo di punto in bianco e che l'unica preoccupazione del lottatore fosse come dirlo ai follower.