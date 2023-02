Chi è Andrea De Donà, il papà di Giaele al Grande Fratello Vip Andrea De Donà è il padre di Giaele, a cui la concorrente del Grande Fratello Vip è molto legata. Il padre di Giaele è stato già nella casa a novembre e tornerà nella puntata del 15 febbraio.

Andrea de Donà è il padre di Giaele e di Matthias, che questa sera entrerà al Grande Fratello Vip per la seconda volta. Una visita che arriva a mesi di distanza dalla prima volta, in novembre. In quella occasione, proprio Andrea de Donà aveva rassicurato la figlia chiedendole di fare attenzione al fatto che aveva comunque una vita fuori dal gioco. La concorrente del Grande Fratello ama tantissimo suo padre: "Amo mio padre più di me stessa, è tutto per me… è un amore che non ho mai provato nella mia vita".

Chi è Andrea De Donà, il padre di Giaele

Ma chi è Andrea De Donà? Le informazioni che conosciamo sull'uomo, il padre di Giaele, non sono poi così tante. Non sappiamo molto se non del fatto che lui è molto legato a sua figlia. Lo scorso novembre aveva infatti dichiarato di aver fatto per la figlia sia il papà che il "mammo" (sic), perché è con lui che Giaele è cresciuta.

Ho dovuto venire io fin qua a trovarti, sono felice di vederti, stai tranquilla. Sai che ci sono sempre stato per te, ti ho fatto da papà e da mammo. – così ha ammesso – Io sono venuto anche perché ho un po’ di preoccupazione per le tue debolezze, anche per la tua vita reale che c’è fuori e che ti aspetta, la tua famiglia da costruire, da sviluppare.

Giaele e suo padre al GfVip

Il legame di Giaele De Donà con il padre Andrea

Il grandissimo legame di Giaele De Donà con il padre Andrea è altresì sottolineato dalle parole molto importanti che la stessa Giaele ha dedicato a suo padre durante questo lungo percorso all'interno del reality show. Queste le sue parole pronunciate in una delle tante giornate trascorse all'interno della casa più spiata d'Italia: