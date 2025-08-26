Programmi tv
video suggerito
video suggerito

C’è un programma che fa lanciare carrelli della spesa alle celebrità: il fenomeno tedesco Schlag den Star

Tutti pazzi per Schlag den Star: il game show tedesco con sfide fisiche e mentali ha conquistato milioni di spettatori trasformando celebrità in gladiatori televisivi con jackpot da sogno.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

In Germania esiste un programma televisivo che ha fatto della follia controllata la sua arma vincente. Si chiama Schlag den Star e rappresenta l'evoluzione di una delle idee più geniali della televisione europea: trasformare celebrità in gladiatori moderni, pronti a tutto pur di vincere cifre da capogiro. Tutto è partito da un video diventato virale qui in Italia circa una sfida molto singolare: il lancio del carrello della spesa. 

La storia del programma

Il fenomeno nasce nel 2006 con Schlag den Raab, versione originale, condotto da Stefan Raab, popolarissimo conduttore teutonico. L'idea, come tutte le buone idee, era molto semplice: un concorrente (non famoso) sfidava proprio il conduttore in una maratona televisiva che poteva durare anche sei ore. Si giocava su tutto: gare fisiche, quiz di cultura generale, sfide surrogate dei giochi aperitivo da spiaggia. Il format fu un successo enorme, con durate mostruose: dirette lunghe anche più di 300 minuti e jackpot milionari.

L'evoluzione con le stelle

Nel 2009 ci fu il lancio dello spin-off Schlag den Star. Come suggerisce il titolo, la sfida era tra due celebrità con Stefan Raab mattatore e conduttore, fino a nuovi conduttori che si sono avvicendati anno dopo anno. Al momento la conduzione è affidata a Matthias Opdenhövel. Lo show, come la clip diventata virale in Italia ha dimostrato, si alimenta soprattutto grazie ai social network e al mix di umorismo, momenti comici, drammatici (nelle prove fisiche ci sono cadute e tensioni, stile Genodrome di Ciao Darwin), insomma tutto quello che serve per allungare la vita dello show anche sui telefoni a casa.

Leggi anche
Paolantoni difende Marco Santin su Gaza: "Ero lì presente, quel cretino tra il pubblico se n'è andato subito"

Il programma va in onda da vent'anni

Come tanti programmi che hanno saputo entrare nel costume nazionale, Schlag den Star va in onda da vent'anni riuscendo sempre a reinventarsi, ma senza mai tradire la sua essenza. È un format che ha influenzato numerosi game-show in Europa, che però non è mai stato preso in considerazione per essere esportato completamente. La formula della maratona, per quanto ambiziosa, appare proibitiva. Ma nulla è impossibile.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Donatella Zaccagnini Romito, escort di lusso: "In poche ore guadagnavo quanto un mese di lavoro all'università"
Ingegnere e escort di lusso, la sua battaglia per legalizzare la prostituzione
"Il codice Ateco non basta, per la legge organizzare 'eventi' è ancora reato"
"Regolarizzare la prostituzione permette entrate maggiori nelle casse dello Stato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views