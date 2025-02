video suggerito

C’è posta per te, Lia chiede perdono dopo un possibile tradimento e Daniel la perdona: “Sono venuto solo per lei” Nella puntata di C’è posta per te del 9 febbraio, Lia ha cercato di riconquistare il cuore di Daniel, dopo una rottura segnata da incomprensioni, sospetti e tradimenti. Ma l’amore vince su tutto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di C'è posta per te del 9 febbraio, Lia ha cercato di riconquistare il cuore di Daniel, dopo una rottura segnata da incomprensioni, sospetti e un bacio nascosto. La ragazza ha ammesso i suoi errori e ha chiesto scusa in diretta, ma il fidanzato, ancora ferito, non è riuscito a perdonarla completamente. Un racconto di sentimenti contrastanti e di un amore che potrebbe non avere un lieto fine.

La premessa di Maria De Filippi

Maria De Filippi racconta che la ragazza ha scritto alla trasmissione per chiedere perdono all'ex fidanzato, dopo che la loro relazione si era incrinata a causa di sospetti e di un'attrazione verso un collega. Dopo alcuni anni insieme, Lia ha iniziato a sentire il rapporto con Daniel come una prigione. A maggio, trovando un nuovo lavoro, ha riscoperto una parte di sé che credeva perduta: la libertà, l'entusiasmo, la voglia di sentirsi viva. Il cambiamento ha portato a discussioni frequenti con il fidanzato, che percepiva una distanza sempre più grande. Nel frattempo, tra i colleghi di lavoro, un ragazzo ha catturato la sua attenzione.

Il bacio nascosto e la rottura definitiva

La relazione con Daniel si conclude, ma i due continuano a convivere per un po'. Lui prova a riconquistarla, ma lei respinge ogni tentativo. A luglio, tra Lia e il collega scatta un bacio, un dettaglio che lei decide di tenere nascosto. Nonostante la separazione, ad agosto partono per una vacanza già prenotata e pagata, durante la quale Daniel spera ancora di riavvicinarsi a lei. Lia, però, non cede e poco dopo decide di lasciare definitivamente la casa che condividevano. Dopo un periodo di frequentazione con il collega, Lia capisce che la sua vera felicità è con Daniel. Ad ottobre, torna da lui e gli confessa tutto con una lettera, in cui racconta dell'esistenza dell'altro ragazzo ma senza specificare la data del primo bacio. Quando Daniel legge, scoppia una discussione accesa, seguita da un'apparente riconciliazione.

Il dubbio di Daniel e il rifiuto del perdono

La situazione si complica quando, una sera, Lia nota il collega seguirla per strada. Spaventata, chiama Daniel, che si offre di intervenire. Lui le chiede da quanto durava realmente quella relazione e, questa volta, Lia ammette la verità: il bacio con l'altro ragazzo era avvenuto mentre loro convivevano ancora. Per Daniel si tratta di un tradimento in piena regola, perché, nonostante la separazione, la convivenza tra loro non era ancora finita. Inoltre, viene fuori un dettaglio che lo ferisce ancora di più: Lia tornava a casa dopo le serate con i colleghi alle 6 o 7 del mattino, alimentando in lui il sospetto di essere stato ingannato più di quanto lei ammetta. "Io mi sento preso in giro", confessa Daniel, lasciando intendere che il perdono, almeno per ora, non è un'opzione.

Maria De Filippi cerca di convincere Daniel

Maria De Filippi cerca di spiegare a Daniel che forse è il caso di fidarsi, considerato che si tratta di una storia di 7 anni. "Tutto quello che hai pensato", dice Maria De Filippi, "è naturale pensarlo". Una storia intensa, fatta di errori, confessioni tardive e sentimenti mai del tutto sopiti. Il futuro di Lia e Daniel rimane incerto, ma una cosa è chiara: l'amore, a volte, non basta per ricucire le ferite più profonde. Alla fine, però, lui chiarisce: "Io qui sono venuto solo per lei". Maria può togliere la busta.