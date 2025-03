video suggerito

C'è posta per te 2025, le anticipazioni di sabato 15 marzo: chi sono gli ospiti della nona puntata La nona puntata di C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi, va in onda sabato 15 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Chi sono gli ospiti della trasmissione.

A cura di Sara Leombruno

Gli ospiti della puntata di C'è posta per te in onda sabato 15 marzo. Nella nona puntata del programma condotto da Maria De Filippi, i protagonisti delle sorprese saranno un trio musicale di successo internazionale e uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: Il Volo e Gianni Morandi.

Gianni Morandi ospite di C'è posta per te il 15 marzo

Gianni Morandi sarà uno degli ospiti della puntata di sabato 15 marzo di C'è posta per te. Per il cantante e conduttore non è la prima volta nello studio del people show di Maria De Filippi: già c'è stato quattro volte, l'ultima delle quali è stata nel 2021.

La sorpresa de Il Volo nella nona puntata di C'è posta per te

Nella nona puntata di C'è posta per te, in onda stasera alle ore 21:30 su Canale5, ci sarà anche il trio de Il Volo. Per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, componenti del noto gruppo musicale, si tratta della quarta ospitata nello show del sabato sera di Canale 5, dopo quelle avvenute nel 2017, 2023 e 2024.