C’è Posta, Michele vuole tornare con Rossella e le consegna i moduli per le nozze: “Ti sposerò” A C’è Posta per te, nella puntata dell’11 febbraio, la storia di Michele e Rossella: il ragazzo è stato lasciato dalla fidanzata dopo tre anni di convivenza, ma ora vuole tornare con lei, tanto da averle consegnato i moduli per il matrimonio in Comune.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A C'è Posta per te, nella puntata dell'11 febbraio, la storia di Michele e Rossella: il ragazzo è stato lasciato dalla fidanzata dopo tre anni di convivenza. É convinto però che lei lo ami ancora e, infatti, si vedrebbero di nascosto. La madre e la sorella di Rossella, rispettivamente Maria e Dora, sono però contrarie al ritorno di fiamma perché ritengono che lui la sfrutti economicamente e che non l'abbia mai amata: "Lei merita un uomo che la ami e la renda madre". Uno dei motivi della rottura infatti, sarebbe il fatto di non voler avere figli per via della sua situazione economica.

Michele parla a Rossella e alla sorella Dora

Michele ha mandato la busta a tutte e tre le donne, ma la signora Maria, mamma di Rossella, non ha accettato l'invito. Il ragazzo ha poi preso la parola e ha dichiarato il suo amore alla ex fidanzata, dicendole di volerla sposare:

Amore mio, so che tu non hai fiducia in me e pensi che io non ti abbia mai amato abbastanza, ma non è così. Se ho scelto di venire qui è per dire davanti a tutti quanto ti amo. É vero, in questi tre anni abbiamo parlato di matrimonio e figli, ma non è mai successo. Mi dispiace perché lo voglio anche io. Ora ho più sicurezza, tra poco cambierò lavoro, voglio dirti che ti voglio sposare, voglio un figlio tutto nostro. Sono sincero, ti amo.

Poi a prendere la parola è stata Dora, sorella di Rossella, spiegando di non essere contraria alla loro storia ma di aver visto il modo in cui la ragazza veniva sfruttata:

Sei un bravo attore, non è vero che sono contraria a questa storia, quante volte mia sorella ha pianto al telefono, mi chiedeva di comprarle delle cose perché lei non aveva soldi. Mamma non è venuta perché ha visto lo sfruttamento economico che c'è. Lei pagava lui.

La decisione finale di Rossella

Maria De Filippi fa vedere a Rossella che Michele è andato a prendere i moduli per il matrimonio in comune. Anche per questo, quindi, la conduttrice invita la ragazza a non chiudere definitivamente ma a capire se il cambiamento sia reale. "Tra me e te c'è amore", aggiunge lui. Lei spiega: "L'unica cosa che facevo era stare a casa, andare a lavoro e tornare a casa. Mia madre dice che posso fare quello che voglio". Alla decide di dargli una seconda possibilità.