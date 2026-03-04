Cazzullo chiama in diretta la Balivo, lei lo mette in riga: “Canzone da matrimonio di camorra non è bello da leggere”

Botta e risposta tra Aldo Cazzullo e Caterina Balivo a La Volta Buona. Il giornalista chiama in diretta: “Avete detto che io non amo Napoli”, ma la conduttrice incalza: “Abbiamo solo letto le tue parole e le abbiamo commentate. Se vuoi la puntata è su RaiPlay”.

Aldo Cazzullo è intervenuto telefonicamente a La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, per rispondere alle polemiche nate dal suo editoriale sul Corriere della Sera, nel quale aveva definito Per Sempre Sì di Sal Da Vinci "colonna sonora di un matrimonio della camorra."

La telefona in diretta e la reazione di Caterina Balivo

Il conduttore e giornalista è intervenuto stizzito precisando che "amici napoletani mi riferiscono che Caterina Balivo dice che ce l'ho con Napoli, consentimi di intervenire". Ma Caterina Balivo contrattacca: "Puoi dire ai tuoi amici che non ho detto questo". La conduttrice ha chiarito cosa era accaduto in studio: "Abbiamo letto quello che hai scritto sul Corriere della Sera e abbiamo spostato il discorso anche sulle canzoni napoletane. Abbiamo solo letto le tue parole e abbiamo commentato. La puntata è su RaiPlay".

La replica di Aldo Cazzullo

"Tu hai provato a dire che io non sono contento che abbia vinto un napoletano", si spiega Cazzullo che poi ha provato a contestualizzare ulteriormente la sua posizione: "Io amo Napoli, adoro la grande tradizione napoletana. Adoro Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Tony Esposito." Ha poi aggiunto di trovare Geolier "interessante", ribadendo però il suo giudizio su Sal Da Vinci: "Non mi piace, rappresenta senza rendersene conto quella Napoli enfatica, come la vorrebbero i nordisti che non amano Napoli."

Quando Balivo gli ha chiesto direttamente — "Direttore, dire che è una canzone cantata ai matrimoni della camorra è una cosa bella da leggere?" — Cazzullo ha scelto la via del ridimensionamento: "Era una battuta. Come era una battuta quella dopo su Checco Zalone". Ma anche qui, Caterina Balivo replica: "Checco Zalone ha vinto un David di Donatello battendo Laura Pausini, non è la stessa cosa rispetto alla camorra". A quel punto Cazzullo lascia la trasmissione: "Volevo solo dire che amo la canzone napoletana e che Sal Da Vinci rappresenta una musica di persone che non amano Napoli". Quando la telefonata si stacca si sente Valeria Marini dire: "Una cazzullata".