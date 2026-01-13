Casting Affari tuoi, come partecipare alla puntata speciale del 13 febbraio: De Martino sposerà i concorrenti

Aperti i casting per partecipare ad Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale condotto da Stefano De Martino in onda il 13 febbraio 2026. Protagonista una coppia di promessi sposi: ecco i requisiti, come inviare la candidatura entro il 31 gennaio e come funzionano i provini.

Stefano De Martino è pronto a trasformarsi in un "celebrante" d’eccezione. Il conduttore ha ufficializzato l'arrivo di una puntata speciale del game show di Rai 1, intitolata Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, prevista per la prima serata di venerdì 13 febbraio. La particolarità? In studio non ci saranno i classici rappresentanti delle regioni, ma una coppia di promessi sposi che giocherà per portarsi a casa un montepremi (fino a 300.000 euro in gettoni d'oro) utile a finanziare il loro futuro insieme. I casting sono ufficialmente aperti: c'è tempo dall'8 gennaio 2026 fino al 31 gennaio 2026 per inviare la propria candidatura.

Come partecipare ai casting per Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte

Per tentare la fortuna e partecipare allo speciale condotto da De Martino, le coppie devono iscriversi esclusivamente online attraverso il sito ufficiale www.giocherai.it, nella sezione dedicata ai "Giochi in studio". Il processo di selezione curato da Endemol Shine Italy si divide in due fasi:

Intervista telefonica: La redazione contatterà le coppie candidate in ordine cronologico per una prima chiacchierata conoscitiva. Verranno chieste informazioni essenziali sul nucleo familiare e affettivo.

La redazione contatterà le coppie candidate in ordine cronologico per una prima chiacchierata conoscitiva. Verranno chieste informazioni essenziali sul nucleo familiare e affettivo. Provino videoregistrato: Chi supererà la fase telefonica sarà convocato per un provino (dal vivo o da remoto). In questa sede verranno valutate la capacità comunicativa, la telegenia e la particolarità della storia d'amore della coppia.

Chi può partecipare alla puntata speciale

Non tutte le coppie possono accedere allo speciale del 13 febbraio. I criteri di selezione sono molto stringenti e legati alla natura stessa della puntata. Possono candidarsi solo coppie maggiorenni che, al momento dell'invio della domanda:

Abbiano già effettuato le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza;

presso il Comune di residenza; Abbiano presentato richiesta di costituzione di unione civile ricevendone conferma dagli uffici comunali.

Requisito fondamentale: Al momento della candidatura e fino al giorno della registrazione, la coppia non deve aver ancora contratto il matrimonio o l'unione civile. In studio, infatti, i "pacchisti" saranno affiancati da parenti, amici o personaggi famosi che li aiuteranno nel percorso verso il premio finale. In caso di vittoria, il premio verrà corrisposto nella misura del 50% a ciascun componente della coppia. Sono invece esclusi dai casting i dipendenti Rai ed Endemol, i minorenni e chi ha già partecipato ad Affari Tuoi (in qualsiasi edizione passata) o ad altre trasmissioni televisive a partire da gennaio 2024.