Casa a prima vista 2025, abbiamo visto la prima puntata con gli agenti: ecco perché ci piace così tanto

Elisabetta Murina

Casa a Prima Vista cattura lo spettatore "a prima vista". Non è un gioco di parole, ma quel che succede quando ci si trova davanti a un episodio del programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Real Time e dal 18 febbraio con la nuova stagione. Che tu stia cercando o meno una casa, la curiosità ti spinge a continuare e a viaggiare un po' con l'immaginazione, stimolando il senso di immedesimazione: cosa farei se fossi al posto degli acquirenti? Meglio un piano alto con una metratura più piccola o uno basso con un grande terrazzo? A guidare le coppie nella scelta della casa perfetta un cast di 6 agenti immobiliari: il trio di Milano composto da Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico, e quello di Roma con Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Fanpage.it ha visto con loro il primo episodio della nuova stagione scoprendo quali saranno le novità in arrivo e cosa succede davvero off the record.

A telecamere spente, Mariana, Ida e Gianluca sono esattamente come li si vede in tv: complici, professionali e legati da una sana competizione. Chi tra loro lo è di più? "Gianluca ha perso le ultime 7 sfide e ci è rimasto malissimo", ci ha spiegato Ida, a suo agio con il microfono di Fanpage.it, come lei stessa ha ammesso ("Si sta realizzando un mio sogno"). E ‘Biscottino' non rinuncia prenderla un po' in giro: "Occorre ogni tanto levare dalla mano di Ida il microfono, altrimenti lei lo tiene per tutta l'intervista". Anche nella nuova stagione del programma, la spontaneità non viene meno e si unisce alle nuove richieste degli acquirenti, come quella della coppia di Yi e Andrea nella prima puntata, che cercavano un trilocale più spazioso in centro a Milano in cui poter lavorare entrambi.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione? "Tante risate e sorprese", confessa Mariana. "Guardate le puntate fino alla fine, le risate più belle arriveranno in qual momento", assicura Ida. Ma è Gianluca a svelare la vera novità: "Alcune formazioni inconsuete degli agenti". Se è vero che "la casa perfetta la possono trovare solo loro", noi li abbiamo messi alla prova capendo quale aspetto guardare per primo quando se ne cerca una. Tre elementi, secondo il ‘trio milanese', non possono mancare: il piano, la luminosità e la zona. Sì, ma quale? "Ormai tutte sono in via di riqualificazione, quindi in base alle tue esigenze", spiega Mariana. Gianluca è più preciso: "Le aree limitrofe rispetto agli sviluppi degli scali Farini e Porta Romana, dove i prezzi non sono ancora altissimi e ci si aspetta una crescita".

Che sia Milano o Roma, per gli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista il "cosa guardare quando si compra una casa" non cambia. A spigarcelo anche il trio romano del programma: Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu. "Guardate quello che c'è fuori, perché quello che c'è dentro si può modificare", precisano. "L'importante sono la logistica e i servizi", spiega la ‘queen' del programma, seduta tra i suoi compagni di viaggio, proprio come accade nel van. Ma guai a dirle che è lei la più competitiva: "Vogliono farmi apparire così, ma non lo sono".

Quello che si vede a telecamere spente è esattamente quello che succede quando sono accese. Averli davanti è come stare a casa, sul divano o a tavola, e sentirli dibattere sulle proposte uno dell'altro, tra strategie e difetti. C'è però un momento che come spettatori non vediamo abbastanza, ma che merita un approfondimento, forse quasi un programma a sé: il van. Cosa succede davvero in viaggio? "Ci baciamo spesso, ci insultiamo tanto, anche in romanesco", rivela Corrado mettendo un po' in imbarazzo i colleghi.

Una serata con loro, tutti 6 sei, spiega davvero perché Casa a Prima Vista piace così tanto, a tutte le fasce d'età, dai nonni ai nipoti. "Noi siamo veri, sinceri e trasparenti. La gente si identifica con le nostre personalità", dice Mariana riassumendo il senso del programma. Noi il loro segreto l'abbiamo capito e non potremmo che essere d'accordo.

