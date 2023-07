Carlo Conti al Tg1, è lui il volto della campagna su come difendersi dal caldo Carlo Conti è intervenuto con un video nel corso del Tg1 per ribadire le dieci raccomandazioni del Ministero della Salute per difendersi dal caldo.

A cura di Andrea Parrella

La Rai sceglie Carlo Conti come volto per la campagna legata all'appello del Ministero della salute. Il conduttore di Tale e Quale Show, che ha guidato tre Festival di Sanremo in carriera, trova spazio al Tg1 per parlare ai telespettatori delle raccomandazioni principali per proteggersi dal caldo estivo.

Le raccomandazioni per difendersi dal caldo

Nel video Carlo Conti riprende i dieci punti su cui il ministero sta spingendo in questi giorni per le raccomandazioni. Dieci regole per un'estate in sicurezza, riassunte da Conti in modo molto facile ed intuitivo:

Bisogna evitare quanto più è possibile di uscire nelle ore più calde.

Bisogna proteggere i bambini, gli anziani e le persone più fragili.

Proteggiamoci in casa e sul luogo di lavoro, rinfrescando gli ambienti.

Bere un litro e mezzo di acqua al giorno e mangiare molta frutta fresca.

Non bere bevande zuccherate, caffè e alcolici e seguire una alimentazione corretta, evitare cibi grassi e troppo sale.

Preferire un abbigliamento in fibre naturali e che garantisca la traspirazione.

Praticare eventuale esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata.

Mettere al centro l'assistenza a persone con maggiore rischio.

Ricordarsi sempre di proteggere gli animali domestici.

Parliamo con il nostro medico se soffriamo di malattie croniche.

Il video di Carlo Conti al Tg1

Un video andato in onda nel corso dell'edizione del 13.30 del Tg1 e che nelle ultime ore sta facendo anche il giro dei social, non senza un pizzico di ironia ad accompagnare le immagini del conduttore di Rai1.

Quello di Conti, in effetti, è un video che somiglia molto ai servizi contro la calura estiva di un'altra testata giornalistica nazionale, Studio Aperto, che ha fatto di questo tipo di servizi un verso e proprio marchio di fabbrica, un simbolo di riconoscibilità che si è ripetuto di anno in anno.

D'altronde, la Rai sfrutta spesso i volti principali dell'azienda in occasione di campagne di sensibilizzazione di particolare rilevanza. Basti ricordare come caso recente il ruolo di Amadeus per la campagna vaccinale contro il Covid.