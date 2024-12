video suggerito

Capodanno 2024/2025 su NOVE: i concerti dei Queen in versione karaoke Capodanno sul Nove imperdibile per tutti i fan dei Queen con una programmazione speciale: Tutti cantano i Queen, i due eventi live storici del 1986 e del 1992 in modalità karaoke. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Capodanno in tv è anche sul Nove. Sarà una serata evento imperdibile per tutti i fan dei Queen con una programmazione speciale: Tutti cantano i Queen. Andranno in onda i due concerti leggendari del gruppo che ha fatto la storia del rock: il Queen Live At Wembley Stadium del 1986 e il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992. Per la prima volta, entrambi saranno proposti in una versione innovativa, "karaoke", con i testi delle canzoni a scorrimento, per permettere agli spettatori di cantare i più grandi successi della band direttamente dal divano di casa.

Il Queen Live At Wembley Stadium del 1986

Il primo evento che andrà in onda sarà il Queen Live At Wembley Stadium del 1986. È l'iconico concerto registrato durante il Magic Tour, l'ultimo con Freddie Mercury alla guida della band, considerato una delle performance più iconiche della storia del rock. Con brani come Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga e We Are The Champions, il live ha catturato l'energia e la potenza di una delle band più amate di tutti i tempi, sul palco dello stadio londinese gremito di fan.

Il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992

Anche il Freddie Mercury Tribute Concert rappresenta qualcosa di epocale per i fan dei Queen. L'evento, tenutosi il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra, è stato organizzato in onore di Freddie Mercury, scomparso l'anno precedente. Questo concerto tributo ha riunito una straordinaria schiera di artisti di fama internazionale, tra cui Elton John, David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Liza Minnelli e molti altri. Davanti a un pubblico mondiale, le più iconiche canzoni dei Queen sono state reinterpretate in una celebrazione unica della vita e dell’eredità musicale di Mercury. Tra i momenti indimenticabili, che il pubblico del Nove potrà rivivere e cantare con la modalità "karaoke": Somebody to Love da parte di George Michael e Under Pressure con Annie Lennox e David Bowie. Un modo diverso per rivivere questa pietra miliare della musica.