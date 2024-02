Caos al Grande Fratello: “Beatrice Luzzi ha urlato e pianto tutta la notte”, interviene l’ex marito Al Grande Fratello, il malessere di Beatrice Luzzi. La concorrente, dopo la discussione con Alfonso Signorini, ha trascorso una notte difficile. L’ex marito dell’attrice, Alessandro Cisillin, ha parlato con gli autori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Caos nella casa del Grande Fratello dopo la puntata di lunedì 5 febbraio. La serata è stata particolarmente dura per lei, così Beatrice Luzzi ha comunicato ad Alfonso Signorini di essere al limite perché ritiene di essere stata maltrattata non solo dai concorrenti ma anche dallo stesso conduttore. Dopo la discussione in diretta con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi ha trascorso delle ore molto difficili.

Beatrice Luzzi e il malessere dopo la discussione con Alfonso Signorini

Nel corso della diretta del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio, Beatrice Luzzi ha chiarito: "Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate a ogni puntata sia troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma ci state riuscendo. Sono al limite. […] Facciamo che esco io come Fiordaliso e impostate le puntate su qualcun altro". Alfonso Signorini ha replicato:

Sei una donna intelligente, una brava persona, sai argomentare e dimostrare le tue argomentazioni, questo è un valore per il programma immenso. Io mi sono esposto nei tuoi confronti come non avrei dovuto. Però, riconosco che tu a volte, pur con questa mia predisposizione enormemente affettuosa e accogliente nei tuoi confronti, sai portarmi all'esasperazione perché sei troppo egoriferita.

Dopo la puntata, Beatrice Luzzi ha trascorso una notte difficile. Gli spettatori lo hanno appreso dalle dichiarazioni di Anita Olivieri: "Beatrice ha fatto il panico. Ha urlato tutta la notte. Ha urlato e pianto tutta la notte. Tutta la notte ha urlato, si sentiva fortissimo. E infatti ci siamo tutti svegliati e siamo venuti di qua".

Grande Fratello, interviene l'ex marito di Beatrice Luzzi

La scena non è piaciuta alla famiglia di Beatrice Luzzi. La pagina ufficiale della community dell'attrice, ha fatto sapere che l'ex marito Alessandro Cisillin si è messo in contatto con gli autori del programma:

Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso. Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e a salvare la nostra Regina fino alla vittoria! Lo Staff.

La lettera degli amici di Beatrice Luzzi

La stessa pagina Instagram ha diffuso anche una lettera scritta dagli amici di Beatrice Luzzi. Nella missiva si legge: "Non possiamo credere che qualcuno chieda proprio a te, alla nostra Beatrice, in diretta televisiva, di negare i tuoi princìpi. Quei principi sono alla base della nostra esperienza di vita, fatta di uguaglianza, condivisione, solidarietà… Non possono essere messi in dubbio da nessuno". E continua:

Altro che relazioni tossiche. Per noi sei sempre stata aria pura, intelligenza, intraprendenza, amore. Tra noi l’importante è sapersi a un clic di distanza, pronti a riprendere da dove abbiamo cominciato. Riprendi da lì amica cara, da dove abbiamo cominciato, dai nostri valori, dalla nostra voglia di essere migliori per cambiare le cose, almeno un po’, per qualche momento, da qualche parte, con qualsiasi interlocutore. Noi, cara Beatrice, siamo con te, ti seguiamo, parliamo, naturalmente discutiamo, ci sbilanciamo in pronostici e, se necessario, ti proteggeremo come meglio potremo. Un abbraccio stretto stretto.