Cambia un’attrice di Un posto al sole, i fan ironizzano sui social: “Era un’illusione ottica?” Cambia improvvisamente dopo poche puntate un’attrice nel cast di Un posto al sole, i fan su Twitter ironizzano sull’arrivo di una nuova interprete, come se nulla fosse accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le soap più amate dal pubblico Rai, fosse anche per il fatto che va in onda da più di vent'anni, c'è "Un posto al sole", un appuntamento fisso ad ora di cena, imperdibile per alcuni che ormai seguono le vicende dei protagonisti, imbrigliate le une alle altre. In questi ultimi giorni, però, i fan si sono resi conto che una delle attrici arrivate da poco nella soap è stata sostituita con una nuova interprete. Il cambiamento repentino e inaspettato ha generato non poca ilarità tra gli utenti che su Twitter hanno commentato l'accaduto.

Il cambio improvviso dell'attrice

Il personaggio che è stato improvvisamente cambiato è stato quello di Lia, interpretata dall'attrice Chiara Mastralli, a cui era stato affidato il ruolo della nuova governante di casa Ferri, la quale sin dall'inizio ha dimostrato di avere qualcosa da nascondere e soprattutto di avere un obiettivo ben preciso: quello di insidiare Roberto Ferri e Marina Giordano, sebbene non sia stato reso noto il motivo nelle puntate che hanno accompagnato il suo arrivo a Palazzo Palladini. Nelle puntate andate in onda dal 20 settembre, però, e ancor meglio nella puntata di giovedì 22 i telespettatori non possono fare a meno di constatare che l'attrice non è più la stessa. Ed è subito un commentare sarcastico su Twitter, per confrontarsi sull'accaduto.

Insomma al posto di Chiara Mastralli, già vista in numerose produzioni Rai, oltre che in svariati titoli sul grande schermo, appare una nuova attrice, si tratta di Giuliana Bianca Vigogna che, quindi, veste anche lei i panni di Lia. Questo cambiamento repentino non poteva non generare una certa ilarità, sfociata in commenti sarcastici che, da sempre, accompagnano la soap, i cui intrecci sono sempre più ingarbugliati. Quindi, la scena in cui l'ispettrice di polizia (anche lei nuova di zecca) si reca a casa Ferri per interrogare la domestica, dopo che l'imprenditore e la sua consorte, Marina, sono stati avvelenati e a salvarli è stato Fabrizio Rosato, interpretato da Giorgio Borghetti. I sospetti, quindi, si aggirano attorno a più interpreti, sarà forse la nuova Lia, artefice di questo "attentato" alla coppia Ferri-Giordano? Non resta che