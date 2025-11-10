Programmi tv
Bufera sul commissario di governo che insulta la giornalista di Fuori dal Coro: “Pu**ana di me*da”

Polemiche per il servizio della trasmissione condotta da Mario Giordano. La giornalista Costanza Tosi è stata oggetto di un pesante insulto da parte di Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno. Floridia chiede a Meloni di prendere posizione.
A cura di Andrea Parrella
Insulti sessisti alla giornalista di Rete 4, Costanza Tosi, oggetto di un pesante insulto da parte di Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno. Il tutto è accaduto in un servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano e in onda domenica 9 novembre.

Il filmato incriminato

Nel filmato, diventato rapidamente virale sui social, Falco — probabilmente convinto di non essere più ascoltato — si rivolge a una collega pronunciando una frase offensiva nei confronti della cronista: "Questa è quella pu**ana di me*da". Dall’altra parte del telefono, Tosi resta attonita, con il microfono ancora in mano, mentre registra tutto. L’episodio ha immediatamente suscitato indignazione pubblica e reazioni politiche trasversali.

Il servizio era incentrato su un'indagine della giornalista legata all’utilizzo dei fondi del Pnrr destinati all’abbattimento delle baraccopoli illegali in Italia. In Calabria, ad esempio, sarebbero stati stanziati 12 milioni di euro, rimasti però inutilizzati, con il risultato che la situazione nei campi irregolari non è migliorata.

Sigfrido Ranucci in Commissione Vigilanza: "Felice di non essere più divisivo ma inclusivo"

Tosi aveva provato inizialmente a contattare Falco, responsabile della commissione ministeriale che dovrebbe accelerare i progetti di smantellamento. Il prefetto, impegnato in una riunione, aveva evitato l’incontro, ma la giornalista aveva comunque tentato di raggiungerlo telefonicamente. Falco, rispondendo per errore alla chiamata, avrebbe poi pronunciato l’insulto che ora gli è costato una valanga di critiche.

Il commento di Floridia: "Parole vergognose e inaccettabili"

Tra le prime reazioni politiche, quella della senatrice Barbara Floridia (M5S), presidente della Commissione di Vigilanza Rai, che ha espresso solidarietà alla giornalista e ha definito le parole del commissario "vergognose e inaccettabili", aggiungendo: "Un rappresentante delle istituzioni non può permettersi insulti volgari e sessisti verso chi svolge il proprio lavoro. Le sue parole rivelano un atteggiamento incompatibile con la funzione che gli è stata affidata. Dimettersi non è solo un atto dovuto, ma l’unico gesto possibile per salvare un minimo di dignità istituzionale". Floridia ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere posizione sull’accaduto.

