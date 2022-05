“Bianca Berlinguer via da Rai3”, l’indiscrezione sul futuro di Cartabianca Il possibile passaggio di Bianca Berlinguer a Rai1 presuppone l’addio a “Cartabianca”, al suo posto è pronto Giorgio Zanchini. È solo fanta-televisione?

Bianca Berlinguer è al centro del dibattito come mai prima d'ora. Il suo Cartabianca fa il pieno di ascolti tv e, complice soprattutto l'ultima puntata, si ritrova al centro della scena dopo aver ospitato nella stessa puntata Matteo Salvini e Alessandro Orsini. Secondo quanto riporta Libero Quotidiano, che rilancia un'indiscrezione marcata TvBlog, Bianca Berlinguer sarebbe in procinto di traslocare a Rai1. La proposta sarebbe arrivata da Carlo Fuortes in persona. "Una seconda serata", che per Libero equivale non esattamente a una promozione.

Che fine fa Cartabianca: l'idea Giorgio Zanchini

Il passaggio di Bianca Berlinguer a Rai1 presuppone l'addio a "Cartabianca", che resterebbe ancora un progetto di Rai3. Questo significherebbe dover trovare un nuovo conduttore per il nuovo "Cartabianca". Tra i nomi che si fanno c'è quello di Giorgio Zanchini, voce autorevole di RadioRai1 e conduttore di Quante Storie su Rai3. Giorgio Zanchini, peraltro, esordirà questa estate con Roberta Rei in un nuovo talk show estivo in onda il martedì sera. Un profilo che ha già condotto più volte la serata del Premio Strega e che è ampiamente riconosciuto e riconoscibile per gli abituali spettatori della terza rete del servizio pubblico.

La volontà della politica

Secondo Libero, il possibile passaggio di Bianca Berlinguer da Rai3 a Rai1 sarebbe per volontà politica. "Forse" scrive il giornale "la conduttrice di Cartabianca non piace più al Pd, che tradizionalmente mette voce nel palinsesto di Rai3". Ma sembra tutta fanta-televisione dal momento che la sua posizione, per adesso, non sembra traballare. Come andrà a finire questa storia? È attendibile il passaggio di Bianca Berlinguer a Rai1? Fonti vicine a Viale Mazzini nicchiano: non confermano e non smentiscono. Si sa, è soprattutto l'incertezza a generare il dibattito.