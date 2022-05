“Come Carofiglio”, le nuove linee guida della Rai a Bianca Berlinguer per salvare Cartabianca Le ultime sei puntate della stagione sono fondamentali per il futuro di Bianca Berlinguer di Cartabianca. Nuove linee guide dalla Rai sul modello “Carofiglio”.

Sono giorni in cui il telefono di Bianca Berlinguer è caldissimo. Il motivo è sempre lo stesso e riguarda la sempre più probabile chiusura di Cartabianca, come anticipato da Fanpage.it. Le ultime sei puntate della stagione saranno fondamentali per il futuro e nelle prossime ore sarebbe previsto un vertice con l'ad Carlo Fuortes che ha dato nuove linee guide alla giornalista che, si legge sul CorSera di oggi, "è stata chiamata a riflettere sull’inadeguatezza, ai fini dell’informazione, di un tipo di format in cui gli ospiti improvvisano su ogni tema". Tra questi, ovviamente le posizioni di Orsini e dei politici vicini a Putin, come Matteo Salvini.

La solidarietà della politica

Matteo Salvini che è stato il primo a esprimere solidarietà a Bianca Berlinguer, seguito a ruota da Daniela Santanché e Pier Ferdinando Casini: "La Rai è al servizio del pubblico o al servizio di qualche agenteedel Pd? Sono politicamente lontano da Berlinguer ma difendo il confronto, il dibattito libero e garbato, il pluralismo. Chiudere #CartaBianca puzzerebbe di censura e di favore ad altre reti e ad altri interessi, economici e politici". Daniela Santanché (FdI): "L’azienda è diventata terreno di scontro tra le varie anime del Pd, che puntano a misurare la rispettiva forza e presa sulla Rai. Vittima di questo scontro tra “bande” del Pd è finita la trasmissione condotta da Berlinguer". Casini: "Vorrei continuare a dissentire con la trasmissione di Bianca Berlinguer. La censura non è mai una soluzione e la Rai negli anni è stata grande perché è la casa di tutti gli italiani e delle loro opinioni, anche di quelle da cui io discordo nettamente".

Le indicazioni della Rai: il modello Carofiglio

I vertici Rai hanno invitato la giornalista a osservare le nuove linee guida della Rai elevando a modello il nuovo programma dello scrittore Gianrico Carofiglio, "Dilemmi": solo due ospiti e nessun tipo di attacco o di scontro. La prima puntata del talk show dello scrittore e bestsellerista è stato fatto in un clima molto distante da quello dei talk show odierni. Ospiti: Giulia Innocenzi e Oscar Farinetti sul tema "È giusto mangiare gli animali?".