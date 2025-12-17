Bianca Berlinguer e Mauro Corona sposi, lo scrittore: “Fosse vero, verrei a letto con lei la prima notte di nozze”

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sposi nella foto in apertura di È sempre Cartabianca. I due commentano divertiti la foto e lo scrittore fa anche una battuta a riguardo.

In apertura di puntata, martedì 16 dicembre, a È sempre Carta Bianca, c'è stato un momento che ha visto protagonisti Bianca Berlinguer e Mauro Corona, che non è certamente passato inosservato al pubblico della trasmissione. Tra la giornalista e lo scrittore c'è sempre stato un rapporto di stima e complicità, ed è per questa ragione che vederli in abiti da cerimonia, come due novelli sposi, ha suscitato non poca ilarità.

Corona e Berlinguer sposi a È sempre Cartabianca

Come sempre, l'inizio della puntata è dedicato alla conversazione tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, con la giornalista che chiede al suo ospite, ormai presenza fissa nel programma, considerazioni su alcune questioni di attualità. Ma Berlinguer stuzzica Corona mostrandogli una foto fatta con l'intelligenza artificiale, in cui appaiono sposati: "Guardi un po' qua. Che cos'è?" e Corona: "Ma sembro io vestito bene e lei che ci sposiamo. Ma è fatto con l'intelligenza artificiale, ma che roba è?", la giornalista scherza dicendo: "Certamente non è vera, però l'hanno costruita" e quindi lo scrittore non può fare a meno di commentare: "Magari fosse vera, così verrei a letto con lei".

Il rapporto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Il rapporto tra la giornalista e lo scrittore è stato altalenante in questi anni in cui hanno collaborato. Non sono mancati gli screzi tra loro, dal momento che Corona non ha mai tradito sé stesso, mostrando sempre la sua versione più autentica, a costo di adottare atteggiamenti poco consoni ad una trasmissione televisiva. Lo ha detto lui stesso, in un'intervista a Silvia Toffanin, nella quale ha parlato apertamente del rapporto con la giornalista, definendola "un po' permalosa" e aggiungendo: "Con Bianchina sono anche aggressivo e imprudente, a volte non tanto educato. Lei stimola la provocazione e io non mi tiro indietro di certo".