Bestemmie dalla regia del Gf Vip, è una fake news: il video risale a un anno fa È un fake il video della presunta bestemmia udita dai concorrenti nella Casa del Gf Vip. Si tratta di un audio dello scorso anno fatto circolare di recente.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L'inaspettato incidente di percorso presumibilmente consumatosi nelle prime ore della giornata di oggi al Grande Fratello Vip è in realtà una fake news. Stando a quanto trapela in un video circolato sui social, l’audio inavvertitamente lasciato aperto in regia ha fatto arrivare nella Casa la voce di un uomo – non ancora identificato – dall’esterno. “Por** Dio, pronto?”, è la frase che si è sentita chiaramente pronunciare da quello che sembrerebbe essere uno degli occupanti della regia intento a rispondere al telefono. In realtà, non si tratta di un video recente. È tratto dal Gf dell'anno scorso e fa riferimento a un episodio già chiarito. L'argomento "bestemmie" nella Casa è uno dei più sentiti da concorrenti e pubblico a casa. Sono stati decine i concorrenti qualificati negli anni solo per essersi lasciati involontariamente andare a espressioni più o meno colorite.

Il video del GF 2021/2022

L'episodio in questione è tratto dall'edizione del GF dello scorso anno. “A bestemmie ci hanno svegliato”, aveva suggerito all'epoca dalla Casa Francesca Cipriani qualche istante dopo avere udito quell'audio inaspettato nella Casa. Nessun caso quindi. Il video è stato semplicemente riproposto quest'anno ed è diventato virale in rete sebbene non sia relativo all'edizione del Gf che ha debuttato lunedì scorso. In basso, i due video a confronto: quello pubblicato poche ore fa e il primo, identico, che risale a dicembre 2021.

