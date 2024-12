Beppe Vessicchio e gli anni ad Amici: “Ai casting vedevo mille allievi al giorno, a fine giornata avevo dubbi”

video suggerito

Beppe Vessicchio è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di This Is Me, in onda mercoledì 4 dicembre. Il noto direttore d'orchestra si è raccontato a Silvia Toffanin ricordando il periodo nella scuola di Amici, in cui è stato per anni un punto di riferimento. Con lui anche alcuni ‘pilastri' del talent, come Alessandra Celentano, Garrison e Kledi.

Gli anni dei primi casting ad Amici

Vessicchio è diventato un punto di riferimento per Amici negli anni, maestro in grado di riconoscere con sole poche note il talento di un cantante. Con Silvia Toffanin, il direttore d'orchestra ha ricordato il periodo dei primi provini, in cui si presentavano addirittura mille aspiranti allievi per entrare a far parte della scuola. "Non eravamo pronti ad accogliere mille cantanti al giorno, dovevamo fare in fretta altrimenti finivamo a mezzanotte", ha commentato Vessicchio.

"Hai mai sbagliato un giudizio?", ha chiesto Silvia Toffanin al suo ospite. "Ogni tanto avrò fatto qualche errore, avevo i dubbi a fine giornata", ha spiegato il direttore d'orchestra. Però, un episodio gli ha fatto capire che quello che stava facendo era giusto: "Un giorno, a fine giornata, è successo che un ragazzo che stava aspettando e ha fatto un vocalizzo. Gli altri hanno fatto un applauso e allora mi sono detto ‘allora si capisce quando uno è bravo".

La vita di Vessicchio oggi lontano da Amici

Oggi Beppe Vessicchio è felicemente bisnonno e vive in una famiglia tutta al femminile: la moglie Enrica, la figlia Angelica, mamma di Teresa che, a sua volta, ha avuto due bambine. Sempre parlando con Silvia Toffanin, ma nello studio di Verissimo, il direttore d'Orchestra aveva descritto così la sua esperienza da nonno: "È una cosa particolarissima, auguro a tutti di arrivare perché è una seconda paternità in effetti, con un grado di maturità diversa. Non è facile stare tra tutte queste donne, hanno i loro codici"