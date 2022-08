Bentornato campionato di Serie A, bentornato Pressing: conducono Massimo Callegari e Monica Bertini Appuntamento ogni domenica a partire proprio dal 14 agosto, ma c’è anche il Pressing del lunedì nei giorni del ‘monday night’ di Serie A.

Ritorna il campionato di Serie A e ritorna la cara liturgia di Pressing. Appuntamento ogni domenica a partire proprio dal 14 agosto, in seconda serata su Italia1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle ore 23. La conduzione è affidata a Massimo Callegari e Monica Bertini. L'appuntamento quest'anno raddoppia perché Pressing andrà in onda anche tutti i lunedì dopo i weekend di campionato, a partire proprio dalla conclusione della prima giornata di campionato del 15 agosto con "Pressing Lunedì".

Gli ospiti della prima puntata

"Pressing" vede in conduzione la coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini, firme storiche di Sport Mediaset. In studio con loro per analizzare e commentare la prima giornata di campionato: Fabrizio Ravanelli, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Fabrizio Biasin. In collegamento Mario Sconcerti e Carlo Pellegatti. Il programma è a cura di Alberto Brandi e conterrà tutti i goal, gli approfondimenti, gli highlights, i commenti dei protagonisti e il dibattito sui temi più caldi della giornata. Quest'anno, per le prime puntate, ci saranno al centro anche tutte le vicende di calciomercato con la chiusura prevista al 1 settembre. Si giocheranno infatti quattro giornate di campionato a mercato ancora aperto: 12 punti in palio con le squadre che potranno, a seconda delle esigenze, far fronte alla finestra di mercato per puntellare ulteriormente la rosa.

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan

La prima giornata di Serie A

La prima giornata di Serie A comincia sabato 13 agosto e termina lunedì 15 agosto. Il Milan Campione d'Italia difende il titolo dagli attacchi delle squadre che si sono organizzate per cercare di vincere il campionato: Roma, Inter e Juventus tra tutte. Gli incontri che si disputeranno sabato sono:

18.30 Milan-Udinese DAZN

18.30 Sampdoria-Atalanta DAZN-SKY

20.45 Lecce-Inter DAZN-SKY

20.45 Monza-Torino DAZN

Gli incontri che si disputeranno domenica invece sono:

18.30 Fiorentina-Cremonese DAZN

18.30 Lazio-Bologna DANZ-SKY

20.45 Spezia-Empoli DAZN

20.45 Salernitana-Roma DAZN

Gli incontri che si disputeranno lunedì 15 agosto sono:

18.30 Hellas Verona-Napoli DAZN

20.45 Juventus-Sassuolo DAZN