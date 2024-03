Beatrice Luzzi ammette: “Non faccio sesso da sei anni” L’attrice ha confessato di non avere intenzione di relazionarsi ancora con Giuseppe Garibaldi e che fuori dalla casa non funzionerebbe: “Siamo troppo diversi”. Poi il dettaglio sui rapporti sessuali: “Sono casta da sei anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello, ha fatto un bilancio nel corso della puntata di giovedì 7 marzo di quello che è stato tutto il suo percorso. È stato inevitabile, quindi, parlare di un sospeso, il rapporto con Giuseppe Garibaldi: "Secondo me c'è un bene profondo che vi lega", ha spiegato Alfonso Signorini nel confessionale all'attrice. Lei però si è sottratta: "Il cuore? Che mi dice il cuore? Che non si può fare". Poi la confessione "hot": "Sono casta da cinque, sei anni".

Le parole di Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi dice che ci riproverebbe e non nasconde che un sentimento forte lo lega ancora molto a Beatrice Luzzi, a quello che poteva ancora essere. Alla domanda diretta di Alfonso Signorini, però, Beatrice Luzzi lo spiega:

Non si può fare. Non si può fare anche se sicuramente c'è un grande affetto e non lo nego, però mi sono resa conto in questi mesi che la sua lettura delle cose è sempre distante dalla mia. Come posso dire? Che ci fosse qualcosa tra di noi, sicuramente, ma se tornassi indietro sarei molto più prudente per lui. La distanza, come matrice, è così tanta che ci vorrebbero anni per trovare un punto di incontro.

"Ho sempre avuto attrazione per persone diverse da me"

Beatrice Luzzi spiega di aver avuto sempre attrazione per persone molto diverse da lei, ma allo stesso modo con Giuseppe non poteva funzionare:

Un tipo come Giuseppe fuori dalle telecamere? Sono stata a lungo con un calabrese che si chiama Gaspare, lui aveva 20 anni più di me ma anche lui veniva da un mondo completamente diverso dal mio. Lui mi ha davvero stravolto gli schemi, me li ha sgretolati. Ho sempre avuto un’attrazione dalle persone diverse da me però poi bisogna anche dover fare i conti con la realtà. Non poteva funzionare tra me e Giuseppe perché lui è giovane e deve farsi una famiglia, io invece ne ho già una.

La confessione privata

Beatrice Luzzi, infine, ha reso noto un particolare della sua vita privata. Non avendo flirt dopo la storia con Alessandro, non ha avuto più rapporti con nessuno: "Sono casta da cinque, sei anni. Da quando mi sono lasciata con Alessandro non ho avuto più flirt, quello che so adesso, con la maturità e responsabilità di due figli, è che non mi posso permettere una storia del genere. Adesso avrei bisogno di una persona diversa, un uomo che ragiona a 360 gradi".