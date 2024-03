Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: “Mi ha detto cose belle senza microfono” Giuseppe Garibaldi racconta a Letizia Petris quello che Beatrice Luzzi gli avrebbe detto senza microfono, ammettendo di esserne rimasto piacevolmente sorpreso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano sempre meno giorni alla fine del Grande Fratello e, forse, anche i concorrenti iniziano ad essere più clementi tra loro. Parlando con Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi ha confidato alcune cose relative ad una conversazione avuta con Beatrice Luzzi e che lo hanno piacevolmente sorpreso. Il gieffino, infatti, ha ammesso di aver pensato a lei anche quando è stato fuori dalla Casa per motivi di salute.

La confessione di Giuseppe Garibaldi su Beatrice

Un rapporto, quello tra Beatrice e Giuseppe, fatto di molteplici alti e bassi. I due si sono avvicinati perché attratti l'uno dall'altra, poi alla fine si sono allontanati per non recuperare più quel rapporto che li aveva tenuti insieme all'inizio, finendo così per avere un rapporto sempre più distaccato. Parlando con Letizia Petris, però, Garibaldi ha raccontato di aver avuto incontro con la Luzzi, in cui sembrava che entrambi fossero più benevoli l'uno nei confronti dell'altra:

Per il mio compleanno mi ha scritto che la nostra è stata una magia incancellabile. Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori. Alla fine ha quegli spigoli che conosciamo…Poi quando sono stato male la prima volta l’ho pensata molto. A prescindere da tutto pensavo a lei ed ero sicuro che si stesse preoccupando. Poi la seconda volta che sono rientrato abbiamo parlato un po’ senza microfono. Mi stavo cambiando, lei era vicino, è venuta accanto a me e mi ha detto ‘mi prenderò più cura di te’ e tante belle cose. Io le ho risposto ‘fallo e non ti fare troppi problemi, non pensare al resto, non ti creare troppi problemi, è l’ultimo mese, non ci siamo parlati per del tempo’. Il problema nostro è che pensavamo sempre al passato. Non riuscivamo ad affrontare tutto e andare avanti…

A quel punto, allora, Letizia gli ha chiesto se lui avesse mai pensato di recuperare il rapporto e, quindi, di fare in modo che certe cose fossero più fluide tra loro. Il bidello ha così risposto:

Quando lei è rientrata dopo che è uscita io volevo ricominciare dall’inizio. Oggi non la vedevo, poi ho notato che non stava bene e ha anche pianto. Quando l’ho vista piangere mi è dispiaciuto troppo. Alla fine è una donna, una mamma, ha dei figli a casa, è una lavoratrice. Ha il suo carattere è vero, ma non mi interessa. Quando provi del bene tutto passa. Quando ci tengo a qualcuno sono pronto ad andare avanti. Litighiamo? Ok, ma si può superare. Io ho sbagliato, non volendo ho detto delle cose, anche se relative al gioco era sbagliato. Ho chiesto scusa. Quando ho sbagliato l’ho sempre capito. Ho avuto alcuni comportamenti che non andavano bene e mi sono scusato.