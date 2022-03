Basciano eliminato dal GF Vip, la prima notte di Sophie Codegoni senza di lui Alessandro Basciano è stato il secondo eliminato nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni ha passato per la prima volta la notte senza di lui, lasciandosi andare alle lacrime e leggendo la lettera che lui le ha lasciato.

La puntata del 28 febbraio del Grande Fratello Vip è stata piena di sorprese per la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sia positive che negative. Uno scoop lanciato da Alfonso Signorini ha portato un pò di scompiglio tra loro, che però si è presto risolto nel migliore dei modi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha anche potuto incontrare il figlio, il piccolo Niccolò, regalando agli spettatori un momento carico di emozioni. Alla fine, però, ha dovuto abbandonare la casa, salutando con grande dispiacere e un bacio appassionato la sua Sophie.

Sophie Codegoni a letto senza Basciano

Durante la puntata, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto salutare il suo Alessandro, che è stato eliminato da un televoto flash aperto in diretta. Per la prima volta, quindi, si è trovata a dormire senza di lui. Si è lasciata trasportare dalla tristezza e dalla nostalgia, abituata ormai a vivere con il fidanzato tutti i piccoli gesti della quotidianità. Prima di prendere sonno, si è messa nella sua metà del letto, ha spruzzato il suo profumo sul cuscino, per cercare in qualche modo di averlo ancora vicino, ha sfogliato le loro foto e letto le lettera che lui le ha lasciato. Nel leggere le parole di Basciano, Sophie si è commossa e si è lasciata andare alle lacrime prima di stendersi sotto le coperte.

Cosa è successo tra Alessandro e Sophie in puntata

Prima di dover abbandonare definitivamente la casa, Basciano ha ricevuto una tenera sorpresa del figlio Niccolò, avuto nel 2016 con l'ex compagna Clementina Deriu, ed è stato anche protagonista di un momento meno sereno. Alfonso Signorini ha lanciato una notizia bomba che riguarda da vicino la sua fidanzata Sophie: la storia con Fabrizio Corona. Intervistato dal settimanale Chi, presto in edicola, lui sostiene che la loro relazione non sia ancora un capitolo chiuso. Questa scoperta ha lasciato Basciano decisamente sorpreso, che ha chiesto spiegazioni sul perché Sophie non gli avesse rivelato il nome dell'ex fidanzato. Lei però lo ha rassicurato dicendo che si tratta di un capitolo concluso, a differenza di quanto vuole sostenere Corona.